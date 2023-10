GNTM-Star fliegt mit Lufthansa – und hat ein großes Problem

Auch als ehemalige GNTM-Kandidatin und erfolgreiches Model ist man von den Tücken des Fliegens nicht immer sicher – diese Erfahrung musste jetzt auch Fiona Erdmann machen. Auf Instagram berichtete sie ihren rund 440.000 Followern von ihrem Flug mit der Lufthansa. Sie hat eine wichtige Bitte an die Airline.

Schon seit einiger Zeit lebt der GNTM-Star mit Partner Moe und den gemeinsamen Kindern Leo (3) und Leyla (1) in Dubai. Trotzdem pendelt Fiona Erdmann hin und wieder nach Deutschland. Da bleibt es auch nicht aus, dass sie in ein Flugzeug steigt. Doch auf ihrem letzten Flug bekam die Influencerin ein großes Problem.

GNTM-Model landet in Dubai und meldet sich bei Fans

Ehe sie von ihrem Problem berichtete, erklärte sie in ihrer Instagram-Story die Vorzüge des Flughafens in Dubai. Dort kam sie nach einem Aufenthalt in Deutschland wieder an: „Angekommen, gut gelandet und das liebe ich ja an Dubai. Da stehen die Wagen, keiner drängelt. Du musst nichts bezahlen. Jetzt brauche ich nur noch meine Koffer. Die sollen wohl schon auf dem Weg sein. Bin mal gespannt. In Deutschland habe ich über eine Stunde gewartet.“

Doch in Dubai ginge es um einiges schneller. „Das ist so krass. Wir sind gerade ausgestiegen, sind zum Band, Trolli geholt und die Koffer sind schon da“, stellte Fiona Erdmann erstaunt fest. Als das Model dann endlich im Auto saß, berichtete Fiona munter weiter rund um ihr Flug-Erlebnis.

Fiona Erdmann hat Ratschlag an Lufthansa

So könne sie es nicht nachvollziehen, dass es zwischen Berlin und Dubai keinen Direktflug gebe. „Verstehe das nicht“, hieß es von ihr. Was sie ebenfalls ziemlich verärgerte: Im Flieger sei es viel zu kalt gewesen!

„Und noch ein lieb gemeinter Rat an die Lufthansa. Es ist viel zu kalt in den Flugzeugen. Hab sooo gefroren.“ Ob sich Lufthansa den Appell zu Herzen nimmt und die Flieger künftig wärmer hält? Immerhin hat jeder ein anderes Empfinden von Wärme und Kälte…