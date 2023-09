Lena Gercke macht deutliche Ansage – „Geh mir lieber aus dem Weg“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands: Lena Gercke ist nach ihrem Sieg in der ersten Staffel von GNTM nicht mehr aus der Szene wegzudenken. Nebenbei ist die zweifache Mutter auch noch Influencerin und Moderatorin. Seit Neustem startet sie auch als Designerin mit ihrer eigenen Marke „LeGer“ durch.

Auf Instagram hält Lena Gercke ihre 3,2 Millionen Follower gerne auf dem neusten Stand. Egal ob ein Ausflug mit ihrem Freund Dustin Schöne und den beiden Kindern oder ein Blick hinter die Kulissen eines Fotoshootings: Die 35-Jährige teilt gerne private Einblicke auf Social Media. Auch, wenn diese mal nicht sonderlich schön sind.

Lena Gercke mit ehrlichen Worten

Die zweifache Mama zählt zu der Art von Influencern, die auch mal die unverblümte Wahrheit auf Instagram teilen. Schließlich ist auch bei den Stars nicht immer alles so perfekt, wie man manchmal denken mag. Das zeigt das Model in einer Story am Dienstag (26. September) eindeutig.

Wie sie selbst beschreibt, ist das Model bereits mit dem falschen Fuß aufgestanden. „Bin heute tatsächlich mit sehr schlechter Laune aufgewacht“, schreibt sie zu einem Selfie von sich, wo sie mit ernster Miene dreinschaut. „Das passiert vielleicht zweimal im Jahr“, fügt sie hinzu. Doch was hat die ehemalige GNTM-Gewinnerin so verärgert?

Lena Gercke hat eindeutige Vermutung

Den Grund kennt die 35-Jährige selbst nicht genau, doch sie hat eine Vermutung, die sie mit ihren Fans teilt: „Weiß aber auch nicht warum. Vielleicht, weil ich gleich mit einem Wutanfall von Kind Nummer eins quasi geweckt wurde.“ Das Model hat schließlich mit ihren Töchtern alle Hände voll zu tun.

Zum Schluss spricht die Influencerin eine eindeutige Warnung aus, indem sie schreibt: „Aber falls du mir heute begegnest, geh mir lieber aus dem Weg.“ Der lachende Smiley, der darauf folgt, dürfte die Ironie der Aussage aber doch deutlich unterstreichen.