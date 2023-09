Heidi Klum: Als sie DAS sieht vergeht ihr das Lachen

Sie ist DAS deutsche Vorzeigemodel schlechthin und mittlerweile weltweit bekannt, Heidi Klum ist an der Spitze der Karriereleiter angekommen. Im beschaulichen Bergisch Gladbach geboren, entdeckte Thomas Gottschalk im Jahr 1992 das Potenzial, das in der hübschen jungen Frau schlummerte. Der Rest ist Geschichte, als Chef-Jurorin des Prosieben-Formates „Germany’s Next Topmodel“ und Jurorin der Sendung „America’s Got Talent“ ist Klum bei Jung und Alt bekannt.

Doch auch ein Supermodel hat mit alltäglichen Problemen zu kämpfen. Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz wohnt die 50-Jährige in einem Luxus-Anwesen in Los Angeles. Zuletzt feierte ihr Liebster seinen Geburtstag und bekam von Klum zwei riesige Hundewelpen geschenkt. Doch genau diese süßen Vierbeiner sorgten nun für eine böse Überraschung im Hause Klum.

Heidi Klum fällt aus allen Wolken

Es ist ein ganz normaler Samstagmorgen im Hause Klum, nach der Arbeit an einer Vielzahl von Projekten beginnt Heidi Klum den Tag gemächlich. Doch als das Model die Treppe ihres Hauses hinabschreiten möchte, erwartet sie eine böse Überraschung. Die vierbeinigen Mitbewohner haben ihr Geschäft verrichtet – und das über die gesamte Treppe verteilt! Klum scheint über diesen Start in den Tag nicht sonderlich erfreut zu sein. Das Supermodel kommentiert den Vorfall mit den Worten: „Sieht ganz so aus, als ob hier jemand einen kleinen Unfall hatte.“ Im Hintergrund ist das laute Bellen ihrer Haustiere zu hören.

Doch auch ein Top-Model ist sich für die Hausarbeit nicht zu schade. Nach einer Tasse Kaffee macht sich Klum direkt an die Arbeit. Die in die Dusche gesperrten Hunde werden befreit, der Bademantel angezogen. Zu Kylie Minogues Song „Vogue“ nimmt das Model den Putzlappen und den Besen in die Hand und beseitigt nach und nach die Spuren des Unfalls. Lange kann der Fernsehstar ihren Vierbeinern allerdings nicht böse sein, kurze Zeit später sieht man sie kuschelnd im Garten sitzen.

Mehr News zum Thema findest du hier:

Wo ihr Liebster Tom zum Zeitpunkt des Vorfalls war, verrät die Model-Mama nicht. Über die Jahre hinweg hat sie allerdings jedem bewiesen, dass sie eine unabhängige Frau ist und jede Situation bravourös meistern kann.