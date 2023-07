Das Finale von GNTM 2023 ist gerade erst vorbei und eine Gewinnerin auserkoren, Vivien Blotzki konnte sich am Ende über den Sieg freuen, da ist Show-Chefin Heidi Klum gedanklich schon wieder bei der nächsten Staffel. Dass es, trotz anhaltender Kritik am Format, 2024 mit neuen Folgen weiter geht, steht bereits fest.

Mit einem Instagram-Video machte Heidi Klum jetzt auch schon eine entscheidende Neuerung öffentlich. Mehr Diversity geht diesmal wirklich nicht, denn 2024 sollen auch Männer bei GNTM zu sehen sein. In einer Fragerunde äußerte sich jetzt auch Gatte Tom Kaulitz zu dem Projekt und machte Hoffnungen.

Heidi Klum kündigt GTNM-Kracher für 2024 an

„Ich mache nächstes Jahr zum allerersten Mal“ – eine Show mit Männern, weihte Heidi Klum ihren ersten Teilnehmer ein. Die GNTM-Chefin hatte einen Flugbegleiter im Flieger angeworben und ihm ihren neusten Plan eröffnet.

„Mein erstes männliches Model“, sagt sie stolz in ihrem Video und animiert damit andere dazu sich zu bewerben. Immerhin starten die Dreharbeiten für die Staffel von 2024 noch in diesem Jahr. Mit einem Handschlag besiegelten die beiden ihren Deal. Ehemann Tom Kaulitz bekam davon nichts mit, er verpennte die Abmachung. Dafür äußerte er sich anschließend in der Instagram-Story seiner Frau.

Heidi sucht Männer bei GNTM und Tom hilft

„Macht Tom bei GNTM mit?“, will ein Fan wissen. Heidi ist bekannt dafür, ihre Familie in die Show mit einzuspannen. Ob damals Ex-Mann Seal, mittlerweile regelmäßig Tochter Leni, oder Tom Kaulitz und seine Band „Tokio Hotel“ mit einem Musikvideodreh – das Familienunternehmen Klum hat bislang gut für das Format funktioniert.

Da wundert es nicht, dass Tom jetzt sagt: „Ich werde Juror für die Männermodels“. Ob er es damit ernst meint, bleibt abzuwarten. Heidis aufgeregter Reaktion nach zu urteilen, dürfte aber etwas Wahres an der Aussage dran sein.

Darüber hinaus gilt für ihre neue Zielgruppe übrigens auch ein Mindestalter von 18 Jahren für die Bewerbung. Aber: „Nach hinten ist alles offen.“