Heidi Klums Tochter Leni scharf kritisiert: Ausgerechnet ER macht jetzt Ärger

16 Jahre lang hielt Heidi Klum Tochter Leni größtenteils von der Öffentlichkeit fern, 2020 standen Mutter und Tochter dann gemeinsam für ein „Vogue“-Covershooting vor der Kamera. Es war der Beginn von Lenis eigener Modelkarriere.

Um weltweit berühmt zu werden, brauchte es bei ihr keinen GNTM-Sieg. Böse Zungen würden behaupten, ein Supermodel als Mutter reiche aus. Dass Leni Klum aber längst nicht nur die Tochter von Heidi Klum ist, zeigte sie mit diversen eigenen Kooperationen und Modeljobs. Auf Instagram begeistert sie damit regelmäßig 1,7 Millionen Fans. (Stand 8. März). Nur einem kann sie mit ihren Beiträgen aktuell anscheinend nicht imponieren. Ihr größter Kritiker kommt aus der eigenen Familie und heißt Günther Klum.

Heidi Klums Tochter Leni wird von Opa Günther gerügt

Dass sich Heidis Papa gerne mal in die Angelegenheiten seiner Tochter einmischt und bei vielem ein Wörtchen zu sagen hat, machte er bereits in der Vergangenheit deutlich. Auch bei Enkeltochter Leni will er anscheinend nicht einfach nur tatenlos zusehen.

Als das Nachwuchsmodel jetzt auf Instagram auf Englisch folgende Zeilen veröffentlicht: „Nach einem langen Schultag, an dem ich mich mit Freunden treffe und meine Hausaufgaben erledige, wenn ich wirklich Zeit für mich brauche, lasse ich den Tag entspannt ausklingen und kümmere mich um meine Haut“, bleibt die Antwort vom Opa nicht lange aus.

„Schön wäre, wenn du auch in deutsch posten würdest“, kommentiert er öffentlich den Werbebeitrag seiner Enkelin. Lenis Fans zeigen sich wenig begeistert von der Aussage des Rheinländers.

Heidi Klums Vater erklärt Kritik

„Unangenehm“, „Schön wäre es, wenn der Opa seine Enkelin nicht öffentlich auf Instagram belehren würde“, oder „Schön wäre, wenn Sie ihre Tochter und Enkelin unterstützen würden. Ach und übrigens, man kann sie auch privat anrufen oder anschreiben“, sind nur einige der Kommentare.

Gegenüber RTL erklärte Opa Klum jetzt: „Leni ist in Deutschland so bekannt wie in den USA, daher ist es charmant, auch schon mal in Deutsch zu posten. Problem ist aber, dass sie recht gut Deutsch spricht, aber Lesen und Schreiben fällt ihr schwer. Aber sie arbeitet daran, und eine kleine Anregung ist da hilfreich.“

Was viele allerdings deutlich mehr beschäftigt als Lenis Sprachwahl ist die Tatsache, dass die 18-Jährige mit besagtem Beitrag für ein Anti-Aging-Serum wirkt. Vom Hersteller heißt es über das Produkt: „Es verbessert die Straffheit der Haut erkennbar und korrigiert die wesentlichen Zeichen der Hautalterung.“ Ob Leni dafür das richtige Model ist, oder nicht doch lieber Mama Heidi den Werbedeal hätte abschließen sollen, ist fraglich.