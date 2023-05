„Grill den Henssler“: Sensation bei Vox – DAS sieht man fast nie

An diesem Sonntag (28. Mai 2023) wird bei Vox wieder gekocht, was das Zeug hält. Dabei tun sich RTL-Star Evelyn Burdecki, Astronauten-Anwärterin Insa Thiele-Eich und Comedian Torsten Sträter zusammen, um den TV-Koch Steffen Henssler im großen Staffelfinale von „Grill den Henssler“ zu besiegen.

Die drei Promis werden dabei von Profi- und Sternekoch Martin Klein unterstützt und gecoacht. Dabei kommt es im Verlauf der TV-Show „Grill den Henssler“ zu einer kleinen Sensation, die man sonst so nicht zu sehen bekommt.

„Grill den Henssler“: Torsten Sträter in neuem Look

Kaum ein anderer Comedian ist für sein Markenzeichen so bekannt wie Torsten Sträter. Der gebürtige Dortmunder zeigt sich stets nur mit seiner Kopfbedeckung. Nur selten setzt er seine Mütze ab und zeigt, welche Frisur sich darunter verbirgt.

Zu Beginn der Sendung sieht man Torsten Sträter noch mit seiner Wollmütze auf dem Kopf im Kochstudio. Die Aufgabe des 56-Jährigen: Die Hauptspeise des Abends zubereiten. Und wie es in einer Küche nun mal so ist, kann es auch mal ziemlich hitzig werden. Grund genug, für den Comedian, sich die Kopfbedeckung vom Kopf zu reißen. Unter der Mütze kommt dann seine Glatze zum Vorschein. Welch ein seltener Anblick.

Evelyn Burdecki geht auf Flirtkurs

Und auch Evelyn Burdecki wird in der TV-Show plötzlich ganz heiß. Doch das hat wenig mit dampfenden Töpfen oder den glühenden Pfannen zu tun. Der RTL-Star hat ein Auge auf seinen Profi-Coach Martin Klein geworfen. „Du bist wirklich der Beste und so ein süßer Koch!“, sagt Evelyn plötzlich. Ob der Franzose darauf anspringen wird?

Für Steffen Henssler wird es sehr spannend an dem Abend. Denn er hat zweimal gewonnen und zwei Niederlagen eingefahren. Wird er sich den finalen Sieg holen können oder mit Ach und Krach scheitern? Das siehst du am 28. Mai 2023, 20.15 Uhr bei Vox oder bereits jetzt in der Mediathek.

„Grill den Henssler“ läuft immer sonntags um 20.15 Uhr bei Vox und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.