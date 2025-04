Neues Konzept bei „Shopping Queen“ – DAS gab es noch nie

Seit dreizehn Jahren gehört das Format „Shopping Queen“ fest zum Programm von Vox. Tausende Kandidatinnen wagten das Abenteuer und begaben sich auf den wohl spannendsten und auch stressigsten Shoppingtrip ihres Lebens.

Mit 500 Euro in der Tasche müssen sie in vier Stunden das perfekte Outfit zum Thema von Guido Maria Kretschmer finden – was einfach klingt, stellt sich oft als große Herausforderung raus. Nun hat sich der Sender etwas Neues für die Fans von „Shopping Queen“ überlegt und kündigt ein Spin-Off der Kultserie an.

Neues Spin-Off von „Shopping Queen“

In der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Specials in der Vox-Sendung. Erinnern wir uns an das Promi-Special, das Mutter-Tochter-Spezial oder auch das Pärchen-Spezial. Nun gibt es bei „Shopping Queen – Das Duell“ zum ersten Mal einen direkten Wettkampf zwischen zwei Kandidatinnen.

„Zwei Frauen. Ein Motto. Ein Siegerinnen-Look. Zwei modebegeisterte Frauen stellen sich täglich dem direkten Fashion-Duell! Ob Freundinnen, Zwillingsschwestern oder Mutter und Tochter – auch wenn sie privat verbunden sind, werden sie beim Styling zu Rivalinnen“, heißt es in der offiziellen Programmankündigung von RTL+.

Die Voraussetzungen bleiben dieselben: 500 Euro Budget und vier Stunden Zeit, um den perfekten Look einzukaufen. Die Siegerin des direkten Duells, die von Guido Maria Kretschmer ausgewählt wird, bekommt am Ende den Titel „Shopping Queen des Tages“ sowie ein Preisgeld von 1.000 Euro.

Die neuen Folgen von „Shopping Queen – Das Duell“ gibt es ab dem 5. Mai in der Mediathek bei RTL+ zu sehen. Es wird insgesamt fünf Episoden geben.