Nackte Tatsachen bei „Shopping Queen“: Plötzlich muss Vox eingreifen

Auch diese Woche hieß es wieder: Vier Stunden Zeit, 500 Euro Budget. Das Vox-Format „Shopping Queen“ schickt wöchentlich fünf Kandidatinnen mit einem vorgegebenen Motto auf Shopping-Tour. Moderiert und bewertet wird das Spektakel von niemand geringerem als Designer Guido Maria Kretschmer.

Ort des Geschehens – Berlin. In dieser Woche versüßt „Shopping Queen“ die Vorweihnachtszeit in der Hauptstadt mit prickelnden Outfits und Geschenken. Dienstagskandidatin Simone lässt sogar die Hüllen fallen, überschreitet dabei aber Grenzen.

„Shopping Queen“-Kandidatin lässt tief blicken

Das Motto in dieser Woche lautete: „Süße Bescherung – Verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!“ Buchbinderin Simone eilte am Dienstag gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Sven von Laden zu Laden. Passend zur Adventszeit gab es eine Besonderheit: der „Shopping Queen“-Adventskalender mit einem Geschenk für jede Kandidatin. Für Simone gab es ein kostenloses Komplettprogramm bei Star-Friseur Shan Rahimkhan.

Simones erste Wahl fiel auf einen grünen Slip. „Grün ist schwierig. Da denkt man an Parteitag oder so“, kommentierte Moderator Guido Maria Kretschmer wenig begeistert. Ihre Outfit-Wechsel präsentierte Simone selbstbewusst vor der Kamera und zeigte dabei auch unbeschwert ihre Brust durch den Vorhang der Umkleidekabine.

„Shopping Queen“: Guido appelliert an die Zuschauer

„Wir haben die Brust mit der ganzen Nation geteilt, übrigens auch in der Schweiz und in Österreich“, sagte Guido lachend und lobte Simones offene Art, mit ihrem Körper umzugehen. Fand aber auch: „Ruhig die Brust wieder rein nehmen, jetzt wenn’s geht.“ Der „Shopping-Queen“-Moderator sagt „Wie toll, wenn du mit deinem Körper happy bist“ und appelliert zugleich auch an die Zuschauer zufrieden mit sich und seinem Körper zu sein.

Auf dem Laufsteg präsentierte die 43-Jährige schlussendlich einen grünen BH samt Höschen, schwarzen Strümpfen, Strapsenhaltern und einen Plüschbademantel. Simones Partner fand das Outfit super. Ihre Konkurrentinnen waren sich nicht einig. Eine Kandidatin war besonders enttäuscht: „Ich hab mir was ganz anderes vorgestellt. Da kam da so ein Kuschelbär heraus, da dachte ich ‚Oh, ne.‘ Für ihre „süße Bescherung“ bekam Simone insgesamt 29 Punkte. „Der Plüschteddy-Bademantel killt den Look“, war Guidos Fazit. Mit einem Trenchcoat hätte sie ausgesehen wie „Pretty Woman“. Aber so …“, bemängelte der Modepapst, der seine Punkte immer freitags zum Wochenfinale vergibt.

„Shopping Queen“ läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf Vox und im Stream bei RTL+.