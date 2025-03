Grill den Henssler: Traurige Gewissheit – der Abschied steht kurz bevor

Derzeit flimmert die 20. Staffel der Kochshow „Grill den Henssler“ über die Vox-Bildschirme. Doch damit ist bald Schluss – am Sonntag (30. März) läuft bereits die letzte Folge dieser Staffel! Zum krönenden Abschluss präsentiert der Sender ein Special, bei dem es zwischen der Jury und den Profi-Köchen noch einmal besonders heiß hergeht!

Doch das war noch längst nicht alles! Das Ende dieser „Grill den Henssler“-Staffel markiert zugleich auch das Ende einer Ära – nach 18 gemeinsamen Jahren verabschiedet sich Jury-Mitglied und Publikumsliebling Reiner „Calli“ Calmund mit einer großen Abschiedsfeier gebührend aus der Sendung!

„Grill den Henssler“: Gleich zwei Abschiede

Reiner Calmund verlässt „Grill den Henssler“ dabei mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller großartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spaß jemaat! Ich habe nicht nur eine Menge kulinarischer Highlights genossen, sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit der gleichen Leidenschaft fürs gute Essen wie ich sie habe. Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengroße Ehre!“

Mit dem sechsten Koch-Coach-Special liefert „Grill den Henssler“ zum Staffelfinale noch mal ein wahres Highlight! Auch diesmal tappen Steffens Hensslers Herausforderer im Dunkeln und wissen zunächst nicht, was sie zubereiten müssen. Wird es Spitzengastronomin Elif Oskan, TV-Starkoch Ralf Zacherl und Star-Gastronom Sepp Schellhorn dennoch gelingen zu siegen oder kann Steffen Henssler das Special zum fünften Mal für sich entscheiden?

„Grill den Henssler“: Das Beste kommt zum Schluss

Wie ernst es den Herausforderern ist, betont auch Moderatorin Laura Wontorra noch einmal: „Sie sind alle gekommen, um dich zu vernichten.“ Die finale Entscheidung liegt jedoch in den Händen der Jury, bestehend aus Jana Ina Zarrella, Ali Güngörmüş (in Vertretung von Reiner Calmund) und Christian Rach. Dass das kein Zuckerschlecken wird, zeigt sich bereits im Impro-Gang. Mit der Zubereitung eines Toast-Hawaii in nur neun Minuten konnte keine der beiden Parteien überzeugen. Nach einem Mittelfinger seitens Henssler hinter der Trennwand und einer hitzigen Situation bringt Juror Ali Güngörmüş es auf den Punkt: „Steffen, mach es beim nächsten Mal einfach besser!“

Im Hauptgang erklärt der einst jüngste Sternekoch Ralf Zacherl unter anderem, warum er eigentlich nie ins Fernsehen wollte: „Ich mag meine Stimme nicht“. Bei Johann Lafer hat er aber aus einem ganz anderen Grund nicht angefangen zu arbeiten, wie er im weiteren Verlauf erklärt: Wir konnten uns nicht übers Gehalt einigen. Das war mir einfach zu wenig Geld!“ Bei der Verkostung des Desserts bekommt schlussendlich auch die Jury ihr Fett weg – diesmal von Moderatorin Laura Wontorra: „Es gibt wirklich keinen härten Job im deutschen Fernsehen als ‚Grill den Henssler‘-Juror zu sein: Kommen, fressen, nach Hause gehen, Gage kriegen!“

Die 20. Staffel von „Grill den Henssler“ startete am 16. Februar 2025 und wird immer sonntags um 20.15 Uhr auf VOX ausgestrahlt. Bereits sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung sind die Folgen auf RTL+ abrufbar.