Trauriger Abschied im Zoom Gelsenkirchen – Besucher-Liebling wird einfach ausgetauscht

Die Zoom Erlebniswelt – der Zoo der Stadt Gelsenkirchen – muss sich von einem absoluter Besucher-Liebling verabschieden. Für den Zoo in Gelsenkirchen selbst wie auch für die Besucher wird das sicherlich schmerzvoll.

Doch geht dieser Abschied gleichzeitig mit der Begrüßung eines neuen Tieres Hand in Hand.

Ein Abschied im Zoom Gelsenkirchen

Die Zoom Erlebniswelt verliert einen ihrer Publikumslieblinge: Eisbärin Lara zieht nach Bremerhaven in den Zoo am Meer. Dort wird sie Teil einer weiblichen Eisbärgruppe. Gleichzeitig erhält der Zoom Gelsenkirchen ein neues Eisbärmännchen. Dieser Tausch erfolgt im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) zur Sicherung der genetischen Vielfalt.

Lara wurde am 1. Dezember 2004 im Tiergarten Schönbrunn in Wien geboren. Seit dem 14.11.2005 lebte sie in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Ihr Nachwuchs Nanook, geboren 2017, zog bereits 2020 in den Münchener Tierpark Hellabrunn. Nun steht für die erfahrene Eisbärdame ein erneuter Ortswechsel an.

Neuer Eisbär für den Zoom Gelsenkirchen

Das neue Eisbärmännchen wird künftig zusammen mit Bill und Antonia im Zoom Gelsenkirchen leben. Dieser Wechsel ist Teil der EEP-Koordination, die regelmäßig Tiertransfers zwischen europäischen Zoos organisiert. Ziel ist es, eine stabile genetische Basis für bedrohte Tierarten wie den Eisbären zu schaffen und somit die Art langfristig zu erhalten.

Für Fans von Lara ist die Nachricht jedoch bittersüß. Nach fast 18 Jahren verabschiedet sich die Eisbär-Dame aus dem Zoom Gelsenkirchen. Ihre Ankunft in Bremerhaven markiert den Beginn eines neuen Kapitels in ihrem Leben – während ihr alter Zoo neue Wege einschlägt.

