Tumult bei „Mälzer und Mraz liefern ab“ – „Gehst mir auf den Sack“

Am Sonntagabend (13. April 2025) kommt es zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox wieder zu einem Kochduell zweier echter Gourmet-Experten. So stehen sich die Sterneköche Tim Mälzer und Lukas Mraz in einer Wiederholung von „Mälzer und Mraz liefern ab“ gegenüber.

Schnell wurde es bei der Challenge bissig. Werden die Starköche tatsächlich aneinander geraten? Womit konnte sich Tim Mälzer überhaupt nicht anfreuden?

„Mälzer und Mraz liefern ab“: Was macht das Format aus?

Gemeinsam mit seinem Kollegen eröffnet Tim Mälzer erneut einen temporären Lieferservice an der Hamburger Außenalster. In jeder Runde bereiten die beiden Köche Gerichte nach geheimen Hinweisen zu, die ihnen vorab zugespielt wurden.

Das Besondere: Wer das Essen bestellt hat, erfahren sie allerdings erst, wenn sie das Essen persönlich vor der Haustür übergeben. Nach dem Besuch erhalten Tim Mälzer und Lukas Mraz eine Bewertung von bis zu fünf Sternen. Dabei dürfen auch halbe Sterne vergeben werden. Wer am Ende des Tages besser gerankt wird, hat die Kochchallenge gewonnen.

Lukas Mraz und Tim Mälzer sind gleich Feuer und Flamme

Wer Lukas Mraz und Tim Mälzer kennt, weiß: Zwischen den beiden kann es ordentlich zur Sache gehen. Wenn sie sich erst einmal ihrer Leidenschaft gewidmet haben, kann sie niemand aufhalten. Bei der Challenge geht es dann nicht selten laut und direkt zur Sache.

Ganz zu Beginn, bei der ersten Aufgabe bei „Mälzer und Mraz liefern ab“, sind sie erst einmal erleichtert. So müssen sie nur ein Gericht für zwei Personen zubereiten. Als Tim Mälzer und Lukas Mraz aber dann erfahren, dass sie ein japanisches Gericht zubereiten sollen, brechen bei Tim Mälzer alle Dämme.

„Ich kann ihn in Grund und Boden kochen mit Matjes und Bratkartoffeln“, sagt Tim Mälzer laut. Schnell wird klar: Von japanischem Essen hält er gerade gar nichts. „Wir wohnen in Hamburg“, wütet er weiter.

Lukas Mraz: „Sei froh, dass der Henssler nicht da ist“

Zwischen den beiden Sterneköchen entsteht plötzlich ein Wortgefecht. „Wirklich, 10 Minuten und du gehst mir schon wieder auf den Sack wie der andere“, geht er ihn schmunzelnd an. Lukas Mraz kontert prompt: „Wieso? Was habe ich gemacht? Sei froh, dass der Henssler nicht da ist.“

Am Ende war alles nur Spaß, doch im Verlauf der Sendung wird es auch noch ordentlich zur Sache gehen. „Halt deine Schnauze!“, wird sicher noch fallen. Wird es tatsächlich richtig hitzig zwischen den beiden? Werden sie aufeinander losgehen?

Diese Fragen werden am Sonntagabend (13. April) um 20.15 Uhr bei „Mälzer und Mraz liefern ab“ auf Vox beantwortet. Und natürlich auch, wer als Sieger aus dem Duell hervorgeht. Die Folge ist übrigens jetzt schon auf RTL+ abrufbar.