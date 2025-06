„Fernsehgarten“: Schlechte Nachricht kurz vor der Live-Show

Die „Fernsehgarten“-Saison ist wieder in vollem Gange. Auch am Sonntag (8. Juni 2025) grüßt Kiwi wieder vom Lerchenberg. In unserem Liveticker gibt’s alle News, überraschende Szenen und natürlich die besten Sprüche von Andrea Kiewel zum Mitlesen.

9 Uhr: Ein sonniges Vergnügen wird der heutige Trödelmarkt-„Fernsehgarten“ wohl eher nicht. Schon seit Tagen wird Deutschland mehr von Wolken als wärmenden Sonnenstrahlen heimgesucht, und das soll sich auch am Sonntag nicht großartig ändern.

Für die Zeit zwischen 12 und 14 Uhr, also den Zeitraum, in dem Kiwi vom Lerchenberg in Mainz grüßen wird, scheint es auch recht ungemütlich zu werden. „Stark bewölkt und windig“, so die Vorhersage bei „wetter.com“. Immerhin zeigt sich der Wettergott in Sachen Regenwahrscheinlichkeit gnädiger, fällt diese nicht allzu hoch aus. Lediglich 35 Prozent sagen die Experten voraus. Na, dann werden die Fans, während sie im Wind stehen, zumindest nicht nass.

Sie sind am Sonntag mit dabei:

Susan Sideropoulos

Jimmy Kelly & The Streetorchestra

Florian Künstler

Joey Heindle

Sarah Zucker

Brings

MARiANNE NEUMANN

Pia-Sophie & Daniel Lopes

The Dark Tenor

Tom Twers

Pia Baris

De Fernsehgarten wird seit 1986 ausgestrahlt. Kiwi moderiert die Sendung seit mittlerweile 25 Jahren.