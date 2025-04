Evelyn Burdecki erlebt Horrorszenario – es hat ernste Konsequenzen

Strahlend und immer gut gelaunt: So kennen wir Evelyn Burdecki. Doch vor einigen Tagen war der 36-Jährigen wahrlich nicht zum Lachen zumute. Während ihres Spanien-Urlaubes geschah etwas, wovor sich wohl jeder Tourist fürchtet.

Nachdem sie ein paar Tage von der Bildfläche verschwunden war, meldet sich Evelyn Burdecki mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihres Fans auf Instagram. Die Geschichte, die sie mit ihnen teilt, ist nichts für schwache Nerven.

Evelyn Burdecki meldet sich aus der Versenkung

Eigentlich waren die Fans von Evelyn Burdecki auf dem Stand, dass sie ein paar schöne Tage auf Mallorca verbringt. Doch statt ordentlich Urlaubs-Content zu posten, verschwindet der TV-Star plötzlich von der Bildfläche. Tage später klärt Evelyn ihre Follower auf und schildert genau, was hinter der Pause steckt.

„Ich war ja auf Mallorca und ihr wisst, ich liebe es, Fisch am Strand zu essen, weil der da ja frisch geangelt und serviert wird“, so die 36-Jährige in ihrer Story. Dann kommt, was der ein oder andere bereits erahnen konnte: „Mein Fisch lag aber, glaube ich, zu lange in der Sonne. Nachdem ich diesen Fisch gegessen habe, ging’s mir einfach so schlecht. Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, habe so viel gebrochen wie noch nie.“

Als wäre eine Lebensmittelvergiftung nicht schon belastend genug, musste Evelyn auch noch einen wichtigen Termin absagen, wie sie erzählt: „Ich konnte den Dreh nicht wahrnehmen, weil ich so krank war.“ Mittlerweile geht es der TV-Persönlichkeit aber wieder besser: „Ich konnte endlich mal wieder rausgehen. Aber vorher lag ich tagelang nur im Bett – gefühlt komplett voll gebrochen.“