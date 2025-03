Evelyn Burdecki macht es offiziell: Jetzt verwirklicht sie irren Deal

Reality-TV-Star Evelyn Burdecki ist bekannt für ihre charmante, quirlige Art – und eine Fernsehkarriere, die ihresgleichen sucht! Ob „Der Bachelor“, „Promi Big Brother“ oder das legendäre „Dschungelcamp“ – die sympathische Blondine hat sich längst einen festen Platz in der TV-Welt gesichert. Selbst am Jury-Pult von „Das Supertalent“ durfte sie schon Platz nehmen.

Doch jetzt schlägt Evelyn ganz neue berufliche Wege ein!

Evelyn Burdecki: Es geht um die Wurst!

Jetzt ist es offiziell! TV-Ikone Evelyn Burdecki wird das neue Gesicht einer Tiefkühl-Currywurstmarke und erfüllt sich damit einen kleinen Traum. „Ich liebe es zu essen, wie jeder weiß! Und natürlich beiße ich auch gern in eine knackige Currywurst“, schwärmt Evelyn im Gespräch mit „Bild.“ Ihr Urteil? „Ich würde sagen, sie gehört mit zum Lieblingsessen bei uns in Deutschland!“

Fürs Fotoshooting wirft sich die Blondine in Schale: Lederjacke, Netzstrumpfhose, ein verführerischer Blick, dann mal ein Küsschen in die Kamera, mal genüsslich in die Wurst beißen. Evelyn weiß, wie man sich inszeniert. Übrigens: Der Werbe-Deal stand schon länger in den Startlöchern.

Evelyn Burdecki: Deal bereits länger in Planung

Schon 2023 gab es den ersten Kontakt mit der Currywurst-Marke „Stadionliebe“, doch damals war der Deal noch nicht ausgereift. Jetzt passt alles und Evelyn freut sich riesig. „Ich liebe Currywurst – aber sie muss gut sein! ‚Stadionliebe‘ verbindet echten Geschmack mit bester Qualität. Genau mein Ding!“

Auch die Marke setzt große Hoffnungen auf die neue Werbebotschafterin. CEO Stefan Löwen verrät: „Wir stehen noch am Anfang, aber genau das macht es spannend. Mit Evelyn als Partnerin bringen wir das jetzt auf das nächste Level.“

Ein Deal mit Biss und vielleicht erst der Anfang einer ganz neuen Karriere? Denn Evelyn zeigt einmal mehr, dass sie vielseitig ist und immer für neue Herausforderungen offen bleibt. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie bald in noch mehr großen Werbekampagnen.