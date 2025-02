Evelyn Burdecki: Nach Chaos bei „Grill den Henssler“ – jetzt kommt es dicke

Passend zur Bundestagswahl 2025 an diesem Sonntag (23. Februar) ging es auch bei „Grill den Henssler“ um 20.15 Uhr auf Vox klassisch deutsch zu. Beim „Kartoffel-Special“ versuchten TV-Sternchen Evelyn Burdecki, „Bloodhound Gang“-Bassist Evil Jared und Ex-„Höhner“-Sänger Henning Krautmacher, Gastgeber Steffen Henssler zu schlagen.

Obwohl gerade Evelyn Burdecki für viel Chaos und Verzweiflung in der TV-Küche sorgte, musste Steffen Henssler am Ende der Show eine Niederlage einfahren. Und das ist nicht die einzige schlechte Nachricht für den Koch.

„Grill den Henssler“ mit Evelyn Burdecki im Quoten-Tief

Es ist nicht das erste Mal, dass Evelyn Burdecki bei „Grill den Henssler“ gegen Stefan Henssler antritt – doch so chaotisch wie an diesem Sonntag lief es wohl selten. Durch ständige Nachfragen bezüglich des Rezepts des Hauptgerichts trieb die ehemalige „Dschungelcamp“-Gewinnerin Koch-Coach Johann Lafer zur Verzweiflung.

Und auch Steffen Henssler hatte nichts zu Lachen. In der Sendung selbst verlor er gegen das Promi-Team mit insgesamt zwei Punkten Rückstand. Und auch am Tag danach gibt es schlechte Nachrichten.

So verlor „Grill den Henssler“ am Sonntagabend haushoch gegen die TV-Konkurrenz. Während die Öffentlich-Rechtlichen mit ihrer Berichterstattung zur Bundestagswahl punkteten, gingen ProSieben und Sat.1 mit Spielfilmen ins Rennen und hängten auch damit die Vox-Sendung ab. Mit 3,3 Prozent Marktanteil am Zielpublikum der 14- bis 49-Jährigen fuhr „Grill den Henssler“ den niedrigsten Wert in der Geschichte der Show ein, berichtet das Branchenmagazin „DWDL“. Bei der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer lief es immerhin ein wenig besser, hier schalteten mit 1,1 Millionen Menschen etwa 4,5 Prozent ein.

Neue „Grill den Henssler“-Staffel unter schlechtem Stern

Für Steffen Henssler ist es seit Start der neuen „Grill den Henssler“-Staffel in der Vorwoche (16. Februar) die zweite schlechte Nachricht. Die erste Folge der neuen und 20. Staffel mit den Promis Stefano Zarrella, Semino Rossi, Verona Pooth schalteten knapp 1,05 Millionen TV-Zuschauer ein, der Marktanteil in der wichtigen Gruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,1 Prozent.

Die aktuelle „Grill den Henssler“-Sendung mit Evelyn Burdecki kannst du in der Mediathek bei RTL+ nachschauen.