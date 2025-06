FC Schalke 04: Wie will Muslic die Fans überzeugen? Seine Antwort ist ganz simpel

Das Verhältnis zwischen der Mannschaft des FC Schalke 04 und den eigenen Fans hat in letzter Zeit etwas gelitten. Zahlreiche schwache Auftritte brachten beim Anhang das Fass zum Überlaufen. Jetzt liegt es auch an Neu-Trainer Miron Muslic, sie zurückzugewinnen.

Wie der das anstellen will? Darauf hat der neue Cheftrainer des FC Schalke 04 bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz eine ganz einfache Antwort, die simpler nicht sein könnte.

FC Schalke 04: Fans verhöhnen eigene Mannschaft

So etwas hatten wohl die wenigsten schon mal erlebt. Beim letzten Saisonspiel von S04 daheim gegen Elversberg lieferte die Mannschaft erneut einen ganz schwachen Auftritt ab. Bei den Fans riss dabei endgültig der Geduldsfaden. Für die Dauer des Spiels verhöhnten sie ihre eigenen Spieler mit Gesängen, ironischem Applaus und einer Laola-Welle durchs Stadion, die der Qualität des Auftritts wahrlich nicht gerecht wurde.

Ebenso deutlich war die Botschaft an die Spieler auf einem Plakat der Nordkurve: „Schöne Sommerpause, ihr Versager“ stand dort. Klar ist: Wenn der Ball in der Veltins-Arena wieder rollt, hat die Mannschaft des FC Schalke 04 einiges gut zu machen.

Muslic mit klarer Ansage

Das weiß auch Miron Muslic, der bei seiner Vorstellung gar nicht erst in Ausreden oder Eventualitäten flüchtet. Auf die Frage, was er tun wolle, um die Fans wieder möglichst schnell hinter die Mannschaft zu bringen, überlegt er kurz und sagt dann nur ein Wort: „Performen“.

Eine simple, aber effektive Herangehensweise. Muslic weiß, dass er der Mannschaft den versprochenen Kampfwillen einimpfen muss, dass seine Arbeit am Auftreten der Mannschaft gemessen wird. Das sei am Ende das überzeugende Argument, die Fans wieder zurückzugewinnen.

„Ich habe mitbekommen, wie wichtig Schalke den Fans ist und wie leidenschaftlich sie sind“, so Muslic. Die Fans hätten das Recht, alles von der Mannschaft zu verlangen und ebenso das Recht, in schwierigen Momenten ihren Unmut kundzutun. Deshalb liege es jetzt an ihm und der Mannschaft des FC Schalke 04 zu performen und eine neue Begeisterung zu entfachen.