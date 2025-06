Trump verkauft eigenes Telefon – und belügt seine Fans

Bibeln, Golduhren und Duschvorhänge: Immer wieder fällt US-Präsident Donald Trump mit kruden Produkten auf, die er seinen Anhängern verhökern möchte. Jetzt will er sogar sein eigenes Smartphone auf den Markt bringen. Das soll „Made in America“ sein, wie er verspricht, doch das ist offenbar gelogen.

Trump bietet eigenes Telefon an

Donald Trump lässt keine Gelegenheit aus, um aus seiner Präsidentschaft Kapital zu schlagen. Nach dem Erfolg des Memecoins, der ihm bereits Millionen von US-Dollar eingebracht hat, folgt nun die nächste Aktion. Der US-Präsident und seine Familie präsentierten am Montag (16. Juni) das „Trump Mobile T1 Phone“ zusammen mit dem eigenen Mobilfunkanbieter „Trump Mobile“. Beide Produkte zielen darauf ab, Hardcore-Fans zur Kasse zu bitten.

Präsidentensprössling Eric Trump lobte das neue Smartphone während der Vorstellung als in den USA entwickelt und produziert, „Made in America“! Er sagte während der Vorstellung: „Es ist an der Zeit, dass wir die Produktentwicklung in unser großartiges Land zurückbringen“.

„Made in China“ statt USA

Doch schnell wurden Zweifel laut, da es in den USA kaum Produktionsstätten für Smartphones gibt. Tatsächlich fanden Experten heraus, dass das Gerät auffällige Ähnlichkeiten mit einem Smartphone der chinesischen Marke Wingtech hat. Bis auf minimale Unterschiede, wie ein angeblich höherer Arbeitsspeicher, stimmt die Hardware nahezu komplett überein. Die Herkunft deutet darauf hin, dass das neue Trump-Produkt lediglich ein umgelabeltes Importgerät ist.

Das Smartphone wird für 499 US-Dollar verkauft und unter dem Slogan „Made in the USA“ beworben, trotz der offensichtlichen Verbindung zu chinesischer Produktion. Kritiker sehen darin ein weiteres Beispiel, wie Donald Trump und seine Familie patriotische Botschaften ausnutzen, um persönliche Gewinne zu maximieren.