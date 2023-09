„Goodbye Deutschland“: Andreas Robens selbstkritisch – „Wir sind so peinlich“

Es gibt eine Vielzahl an Themen, die in einer Ehe Konfliktpotenzial bieten. Das Ausräumen der Geschirrspülmaschine, die Planung eines gemeinsamen Urlaubs oder die Fahrkünste des Partners bei einem gemeinsamen Ausflug ins Grüne. Immerhin kommt es dank modernster Technik und Navigationsgeräten zu keinen Diskussionen mehr darüber, welche Straße nun zum Ziel führt. Doch was passiert, wenn genau diese Hilfe wegfällt und lediglich eine selbst gemalte Karte zur Orientierung dient? Diese Erfahrung führte beinahe zum Ehe-Aus eines beliebten „Goodbye Deutschland“-Paares.

Ob die „Goodbye Deutschland„-Stars Caro und Andreas Robens wussten, worauf sie sich hier einlassen? Das Ehepaar, welches nach Mallorca auswanderte, nahm am 1. September an der Auto-Rally „Cannonball“ teil, die von Caros Schönheitschirurgen Dr. Christian Wolf veranstaltet wurde. Ziel ist das Sammeln von Geld für benachteiligte Kinder. Andreas Robens fungiert in der Rolle des Autofahrers, Ehefrau Caro navigiert ihren Liebsten mithilfe einer selbst gezeichneten Landkarte. Doch was dann passiert, stellt ihre Ehe auf die Probe.

Caro und Andreas Robens: Zoff hinterm Steuer

Die gemeinsame Fahrt mit einer roten Corvette durch die malerische Landschaft Mallorcas klingt zunächst nach einem tollen Ereignis. Bei Caro und Andreas Robens ist Chaos jedoch vorprogrammiert. Bereits bevor die VOX-Stars überhaupt mit der Aufgabe für den guten Zweck beginnen, fallen die ersten harten Worte. Andreas behauptet: „Frauen und Autofahren, das ist meistens grenzwertig“ und Ehefrau Caro entgegnet entgeistert: „Sag mal, geht’s noch?“ Ein guter Start sieht anders aus.

Als sich Andreas dann unter Anleitung von Caro verfährt, ist ein höflicher Umgang miteinander endgültig Schnee von gestern. Es wird gemotzt, geschrien und Andreas Robens stellt einsichtig fest: „Wir sind so peinlich!“ Bereits im Rahmen ihrer Teilnahme beim Format „Das Sommerhaus der Stars“ im Jahr 2020 musste das Ehepaar eine gemeinsame Autofahrt meistern, Caro wurden hier sogar zusätzlich die Augen verbunden. Aus dieser Erfahrung gelernt hat das Ehepaar Robens anscheinend nicht. Caro postete einen Ausschnitt des Beitrages, der auf RTL lief, mit den Worten: „Unser etwas komplizierte Ausfahrt beim 1.Cannonball von Dr. Christian Wolf (Scheidung war nah).“

Die Fans der VOX-Stars amüsieren sich prächtig über die konfliktreiche Autofahrt des Paares. Insgesamt 118.000 Follower zählt das gemeinsame Instagram-Profil der Robens. Ein Follower kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Tolle Sache, ich liebe euch dafür. Immer bei sowas dabei, mega!“ Eine weitere Followerin kann die hitzige Fahrt nachvollziehen und schreibt: „Ich liebe es. Jeder erkennt sich doch wieder, mal ehrlich. Alles echte Emotionen!“ Die Robens wissen eben, wie sie ihre Fans am besten unterhalten können.

Glücklicherweise scheint die Ehe von Caro und Andreas Robens einer Autofahrt wie dieser standhalten zu können. Und für den guten Zweck nimmt das Ehepaar eine solche Erfahrung sicherlich gerne in Kauf.