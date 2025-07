Steuern in Deutschland: Nur ein Land zahlt so viel wie wir

Die Steuer- und Abgabenlast in Deutschland gehört zu den höchsten weltweit – alleinstehende Arbeitnehmer zahlen fast 48 % ihres Einkommens. Nur in einem OECD-Land ist die Belastung noch höher: Belgien. Diese Fotostrecke erklärt, woher diese hohe Quote kommt, wie sie sich zusammensetzt – und warum Deutschland im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz belegt. Ein Thema, das jeden betrifft: Arbeitnehmer, Familien und Politik.

Deutschland im Spitzenfeld – aber was steckt wirklich hinter der Last?