„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: „Habe vor einigen Tagen was machen lassen“

Danni Büchner im Beautywahn? Die „Goodbye Deutschland“-Teilnehmerin und Mallorca-Auswanderin und fühlt sich derzeit sichtlich wohl in ihrem Körper. Die Bilder, die sie mit ihren Fans teilt, werden immer freizügiger und sexier. Und das aus gutem Grund: Danni Büchner hat einige Kilos purzeln lassen und ist nun offenbar selbstbewusster denn je.

Auf Instagram wird der „Goodbye Deutschland“-Star jetzt allerdings sehr geheimnisvoll und verrät, dass er etwas hat machen lassen. Was kann das sein?

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner: Kryptische Worte

In einem hautengen gelben Kleid posiert Danni Büchner vor der Kamera. Ein anderes Bild zeigt sie frisch und erholt mit Dutt und Rüschenbluse – ein Foto, das ihr in den Medien schon einen Vergleich mit Moderatorin Sylvie Meis einbrachte.

Bei RTL erzählte die Fünffachmutter jüngst, dass sie seit vergangenem Sommer schon 13 Kilo abgenommen hätte. „Was ich extrem gemacht habe: Ich habe auf Ernährung geachtet und esse weiterhin kein Schweinefleisch.“

Ankündigung spannt Fans auf die Folter

Und das ist offenbar nicht das einzige Optische, was sich bei der 45-Jährigen in letzter Zeit verändert hat. In ihrer Instagram-Story wird die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin jetzt sehr kryptisch, erzählt:

„Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber ja, so wie ich aussehe, fühle ich mich auch gerade. Denn ich habe vor einigen Tagen was machen lassen, was ich schon immer machen wollte.“ Klingt ganz danach, als meine sie etwas an ihrem Äußeren. Was genau sie hat machen lassen, bleibt aber vorerst ihr Geheimnis. Und zwar so lange, bis das Thema im TV gezeigt wird. Danni: „Dazu irgendwann mehr bei Goodbye Deutschland.“

Das Vox-Team hat Danni Büchner also bei irgendwas begleitet, was ihr schon lange am Herzen lag. Da darf man gespannt sein…