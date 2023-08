„Goodbye Deutschland“: Steff Jerkel hat die Schnauze voll – Fans bekommen es zu spüren

Er gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Stars der Vox-Auswanderersoap „Goodbye Deutschland“. Seit 2008 lebt der 54-Jährige auf Mallorca, führte dort mit seiner Ex-Partnerin Peggy Jerofke eine Beachbar.

Doch Steff Jerkel ist auch immer wieder Opfer von Anfeindungen im Netz. Weshalb genau? Das wissen wohl nur die Hater selbst. Doch nun reicht es dem „Goodbye Deutschland“-Star. Als schon wieder Fans auf der „Goodbye Deutschland“-Instagramseite über ihn lästern, schlägt der Auswanderer in den Kommentaren zurück.

Zoff auf der „Goodbye Deutschland“-Seite

Doch was war eigentlich los? Wir dröseln das Drama auf. Auf der Instagramseite von „Goodbye Deutschland“ wurde vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht. Eine Vorschau auf die Sendung, die Vox am Montag, 21. August 2023, um 20.15 Uhr im TV ausstrahlte. Darin ging es um Steff Jerkel und seine neue Geschäftspartnerin Helena Wachholz, mit der er nun eine Sportsbar eröffnen will.

Die Fans jedoch meckern über eine Auftritt von Jerkel in einem Restaurant, der angeblich daneben gegangen sei. „Wenn er sich so benimmt wie im Restaurant als Gast in Cala Ratjada. Peinlich in dem Alter Saufspiele und die anderen Gäste nerven. Furchtbar war das“, heißt es in den Kommentaren zu dem Video. Oder: „Der ist nie erwachsen geworden.“

Da reichte es Jerkel. „Der Chef von dem Laden macht dieses Trinkspiel immer mit guten Gästen (er hat mitgemacht). Wir hatten richtig Spaß, war echt lustig. Viele in dem Laden haben auch mitgemacht. Vielleicht mal den Stock aus dem A…. ziehen“, schreibt der Auswanderer.

Steff Jerkel und die Mecker-Fans

Und dann bekamen auch noch die Mecker-Follower ihr Fett weg: „Warum folgt ihr mir überhaupt auf Instagram? Das verstehe ich immer nicht. Rumhetzen gegen mich, mir aber folgen?“

Mehr Nachrichten:

Und so kam es zur Diskussion. „Könnte ja sein, dass du dich eventuell mal normal benimmst“, schießt eine der Kritikerinnen zurück. Und die andere schießt hinterher: „Das ist das ‚Goodbye Deutschland‘-Profil und nicht deins. Dir entfolge ich direkt.“ Und Jerkel, der forderte höflich: „Kümmere dich doch um dich, nicht um mich.“ Vielleicht die beste Idee.