„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel: Nach Brand im Haus – TV-Star gibt Update

Mit dem Auswanderer-Format „Goodbye Deutschland“ wurde Stephan „Steff“ Jerkel gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin Peggy Jerofke hierzulande bekannt. Seither halten die beiden ihre Fans ordentlich auf Trab.

Zuletzt sorgten die „Goodbye Deutschland„-Stars mit ihrer Trennung nach 25 Jahren Ehe für Aufsehen. Zwar verbringen die beiden noch Zeit miteinander und halten für Tochter Josefine zusammen, doch das Liebes-Aus sei weiterhin offiziell. Dass die beiden allerdings trotzdem ein gutes Team zu sein scheinen, zeigt sich am Sonntag (20. August), als plötzlich ein Brand in ihrem Haus entfachte.

„Goodbye Deutschland“-Stars verhindern Schlimmeres

In seiner Instagramstory veröffentlicht Steff Jerkel gerne mal das ein oder andere Detail aus seinem Alltag mit den Fans. Ob ein Ausflug mit seiner Tochter, die neuesten Entwicklungen in seinem Lokal oder witzige Videos aus dem Internet: Die Follower des Wahl-Mallorquiners sind immer gut informiert.

Doch am Sonntag stockt ihnen bei diesen Bildern wohl eher der Atem. Denn Stephan Jerkel zeigt in einem Video, dass es bei ihm zu Hause gebrannt hat! Auf Anfrage dieser Redaktion äußert er sich wie folgt: „Bei uns hat es zu Hause im Heizungsraum gebrannt. Wir haben es mitbekommen, da es gequalmt hat und der Raum dicht am Pool zu Hause ist. Wir haben ein paar Eimer Wasser runter geschüttet und konnten Weiteres verhindern.“

Steff Jerkel: „Ein paar Tausend Schaden“

Wie der Auswanderer bestätigt, sei bei dem Brand niemand zu Schaden gekommen. Nur der Raum, in dem das Feuer entfachte, sei beschädigt, wie er beschreibt: „Glück gehabt, der Tank ist ja auch daneben. Der Brenner ist kaputt und der Raum ist total versaut. Ein paar Tausend Schaden, aber zum Glück nur Materialschaden.“

Schon ein paar Stunden später freut sich „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel mit der spanischen Frauennationalmannschaft. Denn diese haben sich den diesjährigen Weltmeistertitel geholt.