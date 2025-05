„Goodbye Deutschland“: Neuanfang scheitert – „Jetzt sind wir obdachlos“

Bei „Goodbye Deutschland“ wird es emotional. Petra (64) und Bernd Friedrich (67) aus Sachsen-Anhalt wollten dem teuren Deutschland entfliehen. Ihr Traumziel: Griechenland. Doch ihr Traum entpuppte sich als Albtraum!

In Braunsbedra lebten sie in einer kleinen Wohnung. In Griechenland sollte es ein günstiges Häuschen mit Garten sein. „Wir werden ganz anders leben“, freute sich Petra bei „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“.

„Goodbye Deutschland“: Paar erlebt Albtraum

Aber als sie in Nafplio ankommen, trifft sie der Schock. Das Haus ist voll mit den Sachen des Vermieters. Überall Überwachungskameras, sogar in den Wohnräumen! Nach einer Nacht ziehen sie aus, doch das Geld ist weg. Kein Mietvertrag, keine Kaution zurück. „Jetzt sind wir obdachlos, bis wir was gefunden haben“, sagt Petra unter Tränen.

Ihr Zuhause? Ein Wohnmobil. Einen Monat später leben sie immer noch darin. Der Vermieter stellt sich taub, behauptet, die beiden gar nicht zu kennen. Die Polizei kann nicht helfen. Ohne Plan B und mit ihrer gesamten Rente von rund 2100 Euro wagten Petra und Bernd den großen Schritt. Trotz aller Risiken ist für sie klar: Zurück nach Deutschland? Niemals.

Im Januar endlich Hoffnung: Ein neues Haus! 100 Quadratmeter, riesiger Garten, 600 Euro Miete – mit Vertrag. Petra gibt zu: „Wir sind ziemlich blauäugig rangegangen.“ Doch die nächsten Herausforderungen warten schon. Werden sie es diesmal besser machen?

Die komplette Folge von „Goodbye Deutschland!“ läuft am Freitagabend um 20:15 Uhr auf VOX oder vorab im Stream auf RTL+.