Caro und Andreas Robens auf 180: „Sehen uns schon bei der Polizei“

Am Mittwochabend (30. April) treffen wir Caro und Andreas Robens noch in Peguera bei der offiziellen Saison-Eröffnung von Krümels Stadel. Das „Goodbye Deutschland“-Paar ist als prominenter Ehrengast eingeladen und stolziert fein herausgeputzt auf dem roten Teppich an den zahlreichen Gästen vorbei.

Die beiden erfreuen sich bester Laune, immerhin sollte am Wochenende endlich ihr neuer Wagen nach Mallorca kommen. Besonders bei Andreas Robens war die Vorfreude groß, doch plötzlich kam alles anders.

Caro und Andreas Robens: Pechsträhne reißt nicht ab

„Mein Fernseher, Staubsauger, Geschirrspüler – einfach alles geht nacheinander kaputt. Ich fasse irgendwas an und alles geht kaputt“, scherzte Andreas Robens noch auf der Party gegenüber unserer Redaktion. Denn das sind noch die kleinsten Sorgen der Robens aktuell. Caros geliebter Seat, den sie seit 13 Jahren hat und nicht abgeben möchte, steht mit einem Motorschaden in der Werkstatt.

Für Andreas war das der richtige Moment, um seine Liebste vom Kauf eines zweiten Wagens zu überzeugen. Ein großer, offener Jeep sollte es sein. Über eine Online-Autoauktion wurde das Bodybuilder-Paar fündig. Nachdem der Kaufvertrag unterschrieben und das Geld bereits überwiesen war, sollte das Auto eigentlich am 25. April geliefert werden.

Dann kam die Nachricht. „Leider musste der Termin verschoben werden, da bei der Ummeldung eine alte Strafe vom Vorbesitzer auftauchte, die noch von ihm beglichen werden musste“, verraten die Robens einen Tag später (1. Mai) in ihrer Instagram-Story den Anfang ihrer Leidensgeschichte. Denn es sollte eine Ausrede nach der anderen folgen.

Auto-Kauf wird zur Misere

Der Termin am 30. April wurde ebenfalls kurzfristig abgesagt, da der Fahrer angeblich Corona bekommen habe. Am Samstag, dem 3. Mai, sollte es dann aber endlich so weit sein, dass sie ihr Auto geliefert bekommen. Doch plötzlich ging wieder eine Nachricht ein. „Wurde nun wieder gerade abgesagt, da ihr Transporter kaputtgegangen ist.“ Nun hatte das Paar jedoch endgültig genug und zog die Reißleine: „Haben daraufhin den Kauf gecancelt“, heißt es weiter.

Die Rückerstattung des Betrags, der bei stolzen 12.000 Euro läge, wie sie gegenüber unserer Redaktion verraten hatten, solle aufgrund des Feiertags erst am Montag erfolgen. Bis dahin wollen sie noch abwarten, aber inzwischen fürchten die Mallorca-Auswanderer sogar das schlimmste, nämlich dass sie nicht mal mehr ihr Geld wiedersehen. „Sehen uns schon bei der Polizei. Wie viele Zufälle kann es nämlich geben?!“, so ihre Zweifel. Sollte das Geld also bis zur nächsten Woche nicht wieder auf ihrem Konto sein, dann erstatten Andreas und Caro Robens Strafanzeige bei der Polizei.