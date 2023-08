Vox-Star aus „Zwischen Tüll und Tränen“: Es herrscht traurige Gewissheit – „Viele Tränen geflossen“

In der Vox-Sendung „Zwischen Tüll und Tränen“ half sie Bräuten, sich für den schönsten Tag im Leben zurecht zu machen. Kurzum: Maritta Emser fungierte jahrelang als gute Hochzeitsfee, wurde durch ihren Brautladen „Cecile“ in Kerpen (NRW) bekannt und kleidete angehende Bräute ein.

Doch das gehört jetzt der Vergangenheit an, denn nun gibt es die traurige Gewissheit: Das Geschäft des „Zwischen Tüll und Tränen“-Stars wird geschlossen.

„Zwischen Tüll und Tränen“: Traurige Gewissheit bei Vox-Star

Auf ihrer Instagram-Seite macht es Maritta offiziell: „Nach fast 49 Jahren im Brautsektor möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken. Sie haben mir immer wieder wunderbare Momente gegeben. Nun ziehe ich mich zurück und überlasse den nächsten Generationen dieses wunderbare Business.“

Darüber hinaus gibt der Vox-Star bekannt, dass der Laden „Cecile“ am 31. August endgültig seine Türen schließt. Bis dahin muss alles raus. Kunden sollten aber folgenden Hinweis beachten. „Keine Termine, keine Beratung, keine Anprobe, nur Barbezahlung.“

Doch warum gibt Maritta Emser nun alles auf, was ihr doch so lange am Herzen lag?

„Zwischen Tüll und Tränen“: Maritta schließt Brautladen

Die Brautmoden-Betreiberin ist aufgrund von Insolvenz gezwungen, zu schließen. „Es sind in letzter Zeit viele Tränen geflossen. Ich bin ein Opfer der Pandemie und der hohen Energiepreise geworden. Zusätzlich haben im vergangenen Jahr weniger Bräute nach Kleidern gesucht, aufgrund der unsicheren Zeiten“, erzählt sie der „Bild“. Als potenzielle Käufer für ihre Geschäft kurzfristig absagten, blieb nur noch die Insolvenz.

Für den „Tüll und Tränen“-Star ein schwerer Schritt: „Mich nimmt das emotional sehr mit“, schließlich arbeite sie schon seit dem 14. Lebensjahr. „Nun so abrupt aufhören zu müssen, macht mich traurig. Aber ich möchte mich wieder erholen – die letzten Jahre haben mich emotional und gesundheitlich stark belastet.“

So sehr, dass sie sich bereits aus der Vox-Sendung zurückzog. Die Insolvenz besiegelt nun aber das endgültige Aus bei „Zwischen Tüll und Tränen“.

Maritta Emser will aber schon wieder ein neues Projekt starten und das heißt: Männersuche. Die 73-Jährige ist seit fünf Jahren Single. „Ich wünsche mir wieder einen Mann an meiner Seite.“