„Goodbye Deutschland“-Star wird deutlich: „Gender-Wahnsinn ertrage ich nicht“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Auswanderern der Vox-Kultshow „Goodbye Deutschland„: Alicia King. Gemeinsam mit ihrer Frau Nicki lebt die Düsseldorferin in Cannes. Ein Leben in Luxus, zwischen den Schönen und Reichen dieser Welt.

2013 begleitete „Goodbye Deutschland“ Alicia auf ihrem Weg in ihre neue Heimat. Und erzählte auch die Geschichte der Frau, die einst als Mann geboren wurde. Früher hieß Alicia nämlich Alexander. Heute gehört Alicia King zu den reichsten „Goodbye Deutschland„-Auswanderern. Reich an Geld, aber auch an Meinung.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin gegen den „Gender-Wahnsinn“

Im Interview mit der „Bild“ wurde Alicia nämlich deutlich. „Ich bin selbst transsexuell, aber diesen Gender-Wahnsinn ertrage ich nicht“, so King. Es sei zwar wichtig, dass für Toleranz gekämpft werde, so die Auswanderin weiter, damit auch Menschen wie sie ohne Anfeindungen leben könnten, doch bitte ohne gendern.

Sie fordert: „Einfach mal ein paar Gänge runterschalten. Wen interessiert es, ob ich trans bin? Es juckt doch auch niemanden, ob ich katholisch oder evangelisch bin.“ King selbst habe viele Transsexuelle in ihrem Bekanntenkreis. Sie alle „nervt diese völlig übertriebene Diversity-Diskussion der letzten drei, vier Jahre“, erklärt die Auswanderin.

„Goodbye Deutschland“-Star schwer verletzt

Zuletzt hatte Alicia King mit einem schlimmen Haushaltsunfall für Aufregung gesorgt. Im Sommer 2021 war der „Goodbye Deutschland“-Star beim Versuch, die Klimaanlage zu reparieren, von einer Leiter gefallen und hatte sich die Kniescheibe gebrochen. Musste gar in einer Spezialklinik in Monaco operiert werden.

„Das passiert, wenn man zu dämlich ist. Die Klimaanlage tropfte. Statt auf den Service zu warten und eine große Schüssel so lange drunter zu stellen, wollte ich es selber machen. Ich habe eine Anlegeleiter benutzt. Aber statt zu warten, bis meine Frau Nikki absichert, habe ich sie einfach benutzt“, erklärte King damals gegenüber der „Bild“. Schön zu sehen, dass es ihr jetzt schon wieder deutlich besser zu gehen scheint.