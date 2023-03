„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien beschimpft Fans – „Habt ihr den Verstand verloren?“

„In was für einer verschissenen Welt leben wir eigentlich?“ Wenn ein Video schon so losgeht, kann man sich fast denken, wie es fortfahren wird. Ja, „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien is not amused. Ganz im Gegenteil. Der TV-Star wird mit Nachrichten bombardiert, die zum Teil nicht wirklich nett sind. Der Grund: Seine Ex-Frau saß bei ihm auf dem Sofa.

Scheinbar ein Drama für viele Fans und Follower des als „Currywurstmann“ bekannt gewordenen „Goodbye Deutschland“-Stars. „Wat macht deine Ex auf dem Sofa? Finde ich gegenüber deiner Ex nicht gut“, heißt es da. Oder: „Deine Ex-Frau? Ist deine Frau nicht eifersüchtig?“

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien startet Schimpftirade

Zu viel für den frisch gebackenen Papa. „In was für einer verschissenen Welt leben wir eigentlich, wo sich Follower darüber Gedanken machen, ob auf meiner Couch Zuhause meine Ex-Frau sitzt und meine Frau davorsitzt. Oder beide Frauen mit mir auf der Couch sitzen oder meine Ex-Frau mit meiner Frau sitzt oder meine Frau mit mir und die Ex-Frau schaut zu. Und der eine lacht über den Witz und der andere über den anderen. Sagt mal, habt ihr alle völlig den Verstand verloren?“, fragt der USA-Auswanderer nachdrücklich.

Töpperwien weiter: „Lebt ihr im Mittelalter, in der Steinzeit? Ist das automatisch immer so, wenn sich Paare trennen? Ich bin im übrigen schon seit 2018 von meiner Ex-Frau getrennt, was mittlerweile schon fünf Jahre her ist, fast auf den Monat genau.“

Er verstehe nicht, dass manche glauben würden, dass solch ein Thema auch mal gut sei, dass man sich nicht immer im Streit trennen müsse. Sie hatten Gründe für ihre Trennung, die seien nicht schön gewesen, so der 49-jährige Neusser, sie würden aber trotzdem wunderbar miteinander zurechtkommen. Zudem seien seine Ex und seine jetzige Frau sogar befreundet. „Also haltet euch einen Scheißdreck aus unserem Leben raus“, so Töpperwien. Und weiter: „Das zeigt doch einfach nur, wie lächerlich ihr da draußen seid, weil ihr es selber nicht abkönnt, dass sich andere Leute verstehen.“