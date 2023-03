„Goodbye Deutschland“-Star spricht über schwere Krankheit: „Als hätte mir jemand Steine auf meine Brust gelegt“

Er ist ein Macher! Weiter, immer weiter, das schien jahrelang das Motto von Luxusimmobilienmakler Marcel Remus gewesen zu sein. Im Städtchen Hamm, nahe Dortmund, bekannt, eigentlich nur durch Zugteilungen und einen gläsernen Elefanten, geboren, arbeitete sich der 36-Jährige zu einem der gefragtesten Makler Mallorcas hoch.

Heute verkauft der „Goodbye Deutschland„-Star die schönsten und teuersten Immobilien der Insel. Ob eine 11-Millionen-Finca bei Calvià oder die Familien-Villa mit traumhaftem Garten in ruhiger Lage von Santa Ponsa für schlappe 6,5 Milliönchen. Marcel Remus hat für jeden etwas im Angebot, der genug Scheinchen auf der hohen Kante hat.

„Goodbye Deutschland“-Star Marcel Remus gönnt sich mehr Ruhe

Was Marcel Remus jedoch lernen musste, war es, dass man sich mit Geld allein auch keine Gesundheit kaufen kann. Auf Instagram spricht der Auswanderer nun offen über Herzprobleme, die ihn 2021 einholten.

„Ich gebe immer noch Vollgas und will noch mehr Immobilien verkaufen – aber nicht mehr um jeden Preis! Nach einem langen Tag spürte ich 2021 plötzlich ein beengendes Gefühl, als hätte mir jemand Steine auf meine Brust gelegt. Die Ärzte machten mir deutlich, dass ich sofort das Tempo aus meinem Alltag herausnehmen und meinem Körper mehr Ruhe gönnen müsse“, schreibt Remus auf Instagram.

Er habe gelernt, sich mehr zurückzunehmen, so Remus. „Also nehme ich mir nun öfter Auszeiten. Vor kurzem war ich erst wieder in der Kur. Die Erholung merkte ich sofort. Früher wollte ich 24/7 erreichbar sein. Heute lerne ich, auch abzuschalten. Setzt das auch in eurem Leben um! Nehmt euch Zeit zum Durchatmen und plant Ruhephasen ein! Ich stehe zum Beispiel morgens eine Stunde eher auf und gehe mit Buddy, meinem Hund, am Strand spazieren. Das wirkt wahre Wunder“, erklärt der 36-Jährige.

„Goodbye Deutschland“-Fans stimmen zu

Ein Gefühl, das auch einige seiner Follower kennen. „Manchmal braucht man so einen Dämpfer, um wieder in die Spur zu kommen. Ich hab das auch durch (20 Jahre Raubbau am Körper, zuviel Arbeit, zu wenig Ruhe) – Resultat: 3 Bypässe noch vor 50. Übrigens besonders gefährdete Berufsgruppe: Kreative. Ich drücke dir die Daumen, dass das nur ein böser Warnschuss bleibt“, schreibt beispielsweise ein Fan des TV-Stars.

Und ein weiterer ergänzt: „Gerade selbst mittendrin. Urplötzlich bleibt mir die Luft weg, merke, dass sich die Lunge nicht richtig füllt. Lungenfacharzt sagt, meine Lunge ist top. In vier Monaten hab ich einen Termin beim Kardiologen. Bin gespannt. Erst heute war ich wieder in der Notfalldienstzentrale, die mich punktuell am Rücken mit Spritzen betäubt haben. Wie sagte meine Oma immer? Ohne Gesundheit ist auch der schönste Tag nicht wirklich schön.“