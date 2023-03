„Goodbye Deutschland“: Auswanderin schnauzt Vox-Team an – „Seid ihr eigentlich total bescheuert?!“

Da zu wohnen und zu arbeiten, wo andere nur Urlaub machen können: Das ist der große Traum vom Auswanderer-Paar Anke und Dirk Leithäuser gewesen. Doch vor sechs Jahren verlässt der „Goodbye Deutschland“-Darsteller seine Ehefrau für eine Jüngere. Anke, auch „Hasi“ genannt, bleibt mit einem zerbrochenen Herzen zurück, holt später ihre Mutter Giesela nach Italien, um nicht vollkommen allein sein zu müssen.

Inzwischen ist die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit wieder auf die Beine gekommen und führt den Imbissstand am Gardasee, den sie 2008 mit Ex-Mann „Didi“ eröffnet hat, einfach alleine weiter. In einer neuen Ausgabe von „Liebe bis ans Ende der Welt“ möchte die Vox-Produktion ihr nun auch in Sachen Romantik weiterhelfen, doch dann läuft alles anders als erwartet.

„Hasi“ schimpft „Goodbye Deutschland“-Crew aus: „Kann ich auch alleine!“

Nach 35 Jahren Ehe lässt Didi seine Frau einfach im Regen stehen. Ein Schock für Hasi, die seitdem keinen anderen Mann mehr an sich heranlässt. Das plötzliche Ehe-Aus hat Spuren bei der Auswanderin hinterlassen. „Den Fehler habe ich einmal gemacht. Ich habe einmal einem Mann getraut und das über 30 Jahre lang. Das tust du dir nicht nochmal an. So bekloppt kann keiner sein“, erklärt sie dem „Goodbye Deutschland“-Team.

Dass sich Hasi so sehr vor einer neuen Beziehung verschließt, hat die Vox-Produktion nicht erwartet. Als sie der Gastronomin eröffnen, dass sie sich auf die Suche nach einem neuen Mr. Right für sie machen wollen, flippt die 55-Jährige völlig aus: „Habt ihr einen an der Waffel? Seid ihr eigentlich total bescheuert? Habt ihr nicht alle Latten am Zaun? Selbst wenn, kann ich das vielleicht auch alleine?!“

„Goodbye Deutschland“-Darstellerin will keinen neuen Mann mehr

Hasi ist der felsenfesten Überzeugung, dass sie sich so oder so auf keinen neuen Mann mehr einlassen könne. Dafür sei sie viel zu eigenwillig. „Ich bin geradeheraus, habe mein Herz auf der Zunge liegen und sage das, was ich denke – ob das dem anderen passt oder nicht. Ich sage immer die Wahrheit“, behauptet sie. Der „Goodbye Deutschland“-Crew erklärt sie deutlich, dass sie vollkommen zufrieden mit ihrer neuen Lebenssituation sei. Und fügt hinzu: „Ich wollte jetzt nicht die zweite ‚Bachelorette‘ werden oder wie das ganze Geschiss heißt.“

Didi, ihre erste große Liebe, habe für immer einen Platz in ihrem Herzen, erklärt Hasi bei „Goodbye Deutschland“ unter Tränen. Ob ihr Ex noch dasselbe für sie empfinde, wisse sie nicht genau, dennoch sei er ein Teil von ihr. Immerhin haben die beiden mehr als die Hälfte ihres Lebens miteinander verbracht.