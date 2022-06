Urlaub in Italien: Party am Gardasee eskaliert total – Dutzende junge Männer festgenommen

Für die einen bedeutet ein Urlaub in Italien, sich am Strand zu entspannen oder in einer Stadt auf Sightseeingtour zu gehen.

Andere scheinen jedoch ein ganz gegenteiliges Verständnis von Urlaub zu haben, wie eine ausgelassene Party in Italien Anfang Juni zeigte. Im Anschluss wurden mehrere Männer festgenommen, weil sie während und nach der Feier ordentlich über die Stränge geschlagen hatten.

Urlaub in Italien: Mega-Party am Gardasee – junge Männer randalieren

Bei einer Party am 2. Juni am beliebten Badeort Peschiera del Garda ging es ziemlich heiß her. Etwa 2.500 Personen hatten sich hier am Gardasee zu einem Rave getroffen, der vorher auf TikTok angekündigt worden war. Unter dem Motto „L‘Africa a Peschiera“ wurde hier bis in die Nacht gefeiert. Alkoholexzesse, Schlägereien und Sachbeschädigungen waren die Folge.

Am Abend kam es dann noch zu einem Zwischenfall in einem Regionalzug von Peschiera nach Mailand. Mehrere junge Frauen im Alter von 16 bis 17 Jahren wurden von Männern, die an der Party teilgenommen hatten, sexuell belästigt und beleidigt. Sie befanden sich auf dem Heimweg vom Freizeitpark Gardaland und riefen sofort ihre Eltern und die Polizei an. Letztere ermittelt nun gegen die circa 30-jährigen Männer.

Urlaub in Italien: Politik erschüttert – SIE wollen den Vorfall für sich nutzen

Aus der Politik kam in Bezug auf die Ausschreitungen nach der Mega-Party scharfe Kritik. Die Bürgermeisterin von Peschiera del Garda, Orietta Gaulli, kritisierte die Polizei, sie sei nicht auf die Flashmob-Party vorbereitet gewesen – wider besseren Wissens.

Rechte Gruppierungen nutzen die Vorkommnisse für ihre Zwecke. Da es sich bei den Festgenommenen um italienische Söhne nordafrikanischer Einwanderer handelte, wollten sie mit einem Sit-in demonstrieren, „um unser Land und unsere Leute zu verteidigen“. Und auch Lega-Chef Matteo Salvini machte deutlich, dass derlei „gute Jungs“ gerne das Land verlassen könnten.

Nachdem für den 4. Juni ein zweiter Rave in Peschiera und ein dritter in Riccione angekündigt wurden, erhöhte die Polizei die Sicherheitsvorkehrungen. Die erwarteten Partygäste blieben jedoch aus, wie das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ berichtete. (mbo)