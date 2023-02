„Goodbye Deutschland“: Steht das „Tiki Beach“ vor dem Aus? Steff Jerkel plant Konkurrenz-Bar auf Mallorca

Sie sind das Paradebeispiel dafür gewesen, dass man auch als Liebespaar ein erfolgreiches Geschäft führen kann. Im vergangenen November geben die Mallorca-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel völlig unerwartet ihr Liebes-Aus bekannt. Das ehemalige „Goodbye Deutschland“-Traumpaar blickt auf 24 gemeinsame Jahre und eine vierjährige Tochter zurück.

In einer neuen Ausgabe von „Goodbye Deutschland! Liebe bis ans Ende der Welt“ spricht Steff nun von der Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. Mit einem neuen Mann solle Peggy gar nicht erst ankommen. Doch warum legt der gebürtige Hamburger seiner großen Liebe dann Steine in den Weg?

„Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel eröffnet eigene Sportsbar auf Mallorca

Es geht um ihr geliebtes „Tiki Beach“-Lokal. Mit dem hawaiianischen Restaurant hat sich das Auswandererpaar einen großen Traum erfüllt. Mitten auf der Promenade von Cala Ratjada betreiben Steff Jerkel und Peggy Jerofke die beliebte Strandbar – bis jetzt. Seit der Trennung plant Steff, ein eigenes Geschäft zu eröffnen. Nur ein paar Hundert Meter Luftlinie vom Kult-Lokal der „Goodbye Deutschland“-Darsteller entfernt will er eine Sportsbar aufmachen.

Steff hat sogar schon eine Immobilie im Blick, in der er künftig sämtliche Sport-Events übertragen möchte. „Ich will so eine richtige Fußball-Sportsbar, wo ich auch Tennis, Golf, UFC und Box-Events übertrage“, verrät er der „Goodbye Deutschland“-Crew. An jeder Wand sollen dafür große Bildschirme angebracht werden. Mit dem neuen Betrieb will der Gastronom sogar den ganzen Winter über Umsatz machen. Noch hat er das Lokal allerdings nicht unter Vertrag. Für den 53-Jährigen ist trotzdem klar, eine Zusammenarbeit mit Peggy kommt für ihn nicht mehr in Frage: „Mit diesem Laden wird Peggy nicht viel zu tun haben.“

„Goodbye Deutschland“: Peggy Jerofke will „Tiki Beach“-Restaurant alleine fortführen

Das „Tiki Beach“ möchte Steff Jerkel allerdings nicht mehr weiterführen. „Zusammen waren wir unheimlich stark, aber einzeln sind wir nicht stark. Peggy könnte den Laden nicht allein machen und ich würde ihn gar nicht allein machen wollen“, erklärt er. Der Auswanderer behauptet, dass seine Ex-Partnerin nicht die nötigen Kontakte hätte, mit denen er das Lokal am Laufen gehalten hat. Statt Peggy zu helfen, macht Steff ihr nun das Leben schwer, indem er eine Art Konkurrenzgeschäft auf Mallorca eröffnet.

Doch davon lässt sich die 46-Jährige nicht unterkriegen. „Für mich steht es zu 100 Prozent fest, dass ich den Laden auf gar keinen Fall abgeben werde. Das kann ich hier und jetzt sagen. Man wird uns in den nächsten Jahren hier weiterhin finden“, stellt Peggy Jerofke bei „Goodbye Deutschland“ klar. Sie gibt dennoch zu, sollte sie ihrem Ex seinen Geschäftsanteil auszahlen müssen, hätte sie nicht mehr die finanziellen Mittel, um das Restaurant allein fortzuführen. Es müsste also ein geeigneter Geschäftspartner her.