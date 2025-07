Große Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star – Anke „Hasi“ Leithäuser ist tot

Am Dienstag (1. Juli) erreicht die Fans der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ eine traurige Nachricht: Anke „Hasi“ Leithäuser ist tot. Die Auswanderin ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Seit 2008 verfolgten die „Goodbye Deutschland“-Zuschauer Anke Leithäuser, die auch unter ihrem Spitznamen „Hasi“ bekannt war. Nun trauert die Fangemeinschaft um die Auswanderin, die sie mit ihrer lockeren und offenen Art so begeistert hat…

„Goodbye Deutschland“-Star „Hasi“ ist tot

Diese Nachricht trifft die „Goodbye Deutschland“-Community besonders hart. Auswanderin Anke Leithäuser ist im Alter von nur 58 Jahren verstorben. Auf dem Instagramkanal der Vox-Sendung erscheint die Meldung gemeinsam mit einem Bild der ehemaligen Protagonistin.

„Seit 2008 durften wir Hasi, damals noch mit Ehemann Didi, zuletzt mit Mama Gisela, bei ihrem Auswanderertraum am Gardasee begleiten. Sie hat uns mitgenommen bei allen Höhen und Tiefen und wurde über die vielen Jahre zu einem Urgestein von Goodbye Deutschland. Unser aufrichtiges Beileid gilt ihrer Familie und ihren Freunden. Hasi wird uns immer in Erinnerung bleiben“, heißt es in dem Statement. Die Fans können es kaum glauben.

„Goodbye Deutschland“-Fans in Trauer

Innerhalb kürzester Zeit überschlagen sich die Kommentare unter dem Beitrag. Viele Fans der Auswanderer-Sendung stehen unter Schock. Andere sind einfach nur traurig und teilen ihr Beileid mit den Angehörigen. „Ich fand sie klasse, so authentisch, immer geradeaus. Sie hat es nie einfach gehabt aber auch nie aufgegeben. Ruhe in Frieden liebe Anke“, schreibt eine Instagram-Nutzerin beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Traurig. Mein Beileid an die Familie. Wir waren von Anfang an dabei und sie war wirklich eine sympathische Person.“ Von Seiten der Familie gibt es bislang noch kein Statement.