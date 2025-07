„Goodbye Deutschland“-Paar außer sich: Ein Weltstar steht in ihrem Laden

In Los Angeles hat sich ein kleines Stück Deutschland einen Namen gemacht – dank „Goodbye Deutschland„-Bekanntheit Chris Töpperwien und seiner Frau Nicole. Was als mutiger Neuanfang in den USA begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer echten Erfolgsgeschichte. Mit ihrem liebevoll geführten Café haben sich die beiden nicht nur bei der Nachbarschaft beliebt gemacht – nun bekamen sie überraschend ganz besonderen Besuch.

Denn plötzlich standen internationale Stars in ihrer Bäckerei – und sorgten für große Aufregung. Was genau passiert ist und welche Szene dabei für einen echten Gänsehaut-Moment sorgte, verraten die beiden persönlich auf Instagram.

„Goodbye Deutschland“-Stars empfangen hohen Besuch

„Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien postet eine Bilderreihe auf Instagram und schreibt dazu: „Ich glaube, ich habe noch nie so einen netten und freundlichen Schauspieler getroffen. Jason Segel ist einer der bodenständigsten Hollywood Darsteller, die ich jemals kennen lernen durfte. Es war eine Freude, ein Foto mit ihm zu machen. Er als auch Harrison Ford, welcher seine Geburtstagstorte bei uns im Courtyard anschnitt, liebt unsere Bäckerei. Ich bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben in so kurzer Zeit so viele Fernseh- und Film Produktionen in unserer Bakery realisieren zu dürfen und die Menschen zu begeistern. Danke an Warner Brothers, Apple TV und das gesamte Team von „Shrinking“ für 2 tolle Tage im Schatzi‘s!“

Seine Frau Nicole Töpperwien veröffentlicht ebenfalls ein Foto auf Instagram und schreibt: „Wenn man mich vor ein paar Jahren gefragt hätte, ob ich einige meiner liebsten Schauspieler aus der Serie „How I met your mother“ – in meiner eigenen Bäckerei – treffen würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber heute durfte ich Jason Segel, Cobie Smulders und auch noch Harrison Ford treffen. HOLLYWOOD IS REAL. Leider bin ich unglaublich schüchtern, und außer ein paar Sätzen habe ich mich nicht getraut nach einem Foto zu fragen. Dennoch bleibt die Erinnerung Jason unsere Muppets zu zeigen, mit Cobie gesprochen zu haben und für Harrison Ford ein Geburtstagslied gesungen zu haben. Hinter den Kulissen bei der Produktion einer so bekannten Serie dabei zu sein, war einfach nur toll. Einer der besten Tage dieses Jahres für mich!“

Fans freuen sich für Chris und Nicole Töpperwien

Bei diesem Anblick sind auch die Fans völlig aus dem Häuschen und freuen sich mit den beiden „Goodbye Deutschland“-Bekanntheiten:

„Wow! So wird’s gemacht!“

„Wie cool ist das denn? Ich freue mich für euch!“

„Lieber Chris ,Ehre, wem Ehre gebührt.“

„Das ist einfach nur grandios!“

„Verdient!“

„So besonders, freut mich sehr für dich liebe Nicole!“

Für Chris und Nicole Töpperwien dürfte dieser Besuch in ihrer „Schatzi’s Bakery“ unvergesslich bleiben – nicht nur wegen der prominenten Gäste, sondern auch, weil er zeigt, wie weit sie es mit Mut, Herzblut und Unternehmergeist gebracht haben. Was als Auswanderertraum begann, ist heute ein Ort, an dem sich selbst Hollywood-Stars wohlfühlen. Und wer weiß – vielleicht ist das erst der Anfang weiterer glanzvoller Überraschungen in ihrem kleinen deutschen Paradies mitten in Kalifornien.