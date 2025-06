„Goodbye Deutschland“-Anhänger aufgewühlt – „Sehr schwierig“

Es ist etwas, das viele kennen: Sie kämpfen Tag für Tag, voller Leidenschaft und oft bis zur totalen Erschöpfung – und das alles für ihren ganz persönlichen Herzenswunsch. Genau so ergeht es auch dem „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Maik.

Seine Geschichte bewegt viele Anhänger in den sozialen Medien. Sie lassen ihren Emotionen freien Lauf und teilen ihre Meinungen. Doch worum geht es in der aktuellen Ausgabe überhaupt?

In Florida schuftet Maik Bischoff mit zwei Jobs – im eigenen Schnitzellokal und im Foodtruck. Doch trotz 14-Stunden-Tagen bleibt der große finanzielle Durchbruch aus.

„Goodbye Deutschland“: Aktuelle Ausgabe wühlt die Fans auf

Seine Töchter Xenia und Lea, die ihn nur noch einmal im Jahr sehen, machen sich zunehmend Sorgen. „Wir erkennen Papa kaum wieder“, stellen die beiden geschockt fest.

Muss Maik seine Träume begraben? Auf Instagram wird in den Kommentaren unter zwei aktuellen Beiträgen von „Goodbye Deutschland“ sofort erkennbar: Es ist ein Thema, das die Anhänger zutiefst bewegt und sie mitten ins Herz trifft.

Viele Nutzer nehmen das zum Anlass, ganz offen und persönlich ihre Meinungen zu veröffentlichen. Dabei greifen sie viele bewegende Themen aus dem Alltagsleben auf: Der zunehmende Druck am Arbeitsplatz, der Mangel an Entlastung sowie die Schattenseiten des Auswanderns.

Die User lassen ihren Emotionen freien Lauf

„Respekt an alle, die selbstständig sind und auch noch auswandern. Ich würde vor Sorgen nicht mehr schlafen können“, schreibt ein Fan.

Eine weitere Anhängerin offenbart: „So viele Väter, die still tragen, was keiner sieht. Und so viele Kinder, die still vermissen, was keiner benennt. Vielleicht ist es Zeit, dass wir nicht nur über Arbeit sprechen – sondern über Nähe, Präsenz und das, was wirklich bleibt.“

Und eine Dame schreibt ergriffen: „Ich hoffe, dass der Maik nicht daran kaputt geht! Seine Einstellung zum Leben ist toll und er als Vater sowieso. Aber die Kinder möchten noch einige Jahrzehnte mit ihm haben.“

Am Montagabend wird Maiks Geschichte ausgestrahlt

Eine andere schließt sich ihr an: „’selbst‘ und ’ständig‘ sind leider Schattenseiten vom Auswandern, aber ohne Geld ist nichts los. Es ist sehr schwierig… alles Gute für Maik!“ Selten hat eine „Goodbye Deutschland“-Geschichte die Anhänger so bewegt.

Am Ende bleiben drei Fragen offen: Schafft es Maik, sich in Florida zu etablieren? Wird die Resonanz so groß bleiben? Und schalten die „Goodbye Deutschland“-Anhänger ebenfalls am Montagabend (30. Juni) zur Primetime bei Vox ein? Bald wird Gewissheit herrschen.