Promis trauen um „Goodbye Deutschland“-Star Anke Leithäuser – „Komm gut an, Hasi“

Am 1. Juli erschütterte die plötzliche Todesnachricht von Anke „Hasi“ Leithäuser die große „Goodbye Deutschland“-Community. In der Nacht zum Dienstag ist die Kult-Auswanderin im Alter von nur 58 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Italien verstorben.

2008 hatte sie den Entschluss gefasst, mit ihrem damaligen Ehemann Dirk nach Italien auszuwandern. Seitdem war sie ein bekanntes Gesicht in der „Goodbye Deutschland“-Welt. Ihr Tod bewegt die große Serien-Community zutiefst, auch viele Promis bringen ihre Trauer zum Ausdruck.

„Goodbye Deutschland“: Tod von „Hasi“ geht zahlreichen Menschen nahe

„Hasi“ eroberte mit ihrer lockeren und humorvollen Art die Herzen zahlreicher Menschen und wurde schnell zum Fan-Liebling. Und so ist die Bestürzung über ihren Tod groß. Auf Instagram sprechen zahlreiche Anhänger ihr Beileid aus.

Und die Nachricht schockiert auch viele Prominente. Auf Instagram trauern sie in der Kommentarspalte unter der aktuellen Todesnachricht des offiziellen „Goodbye Deutschland“-Accounts.

Kult-Auswanderin bleibt Promis und Fans in Erinnerung

Die Ehefrau von Kult-Auswanderer Steff Jerkel, Peggy Jerofke, schreibt: „Mein Beileid.“ Und Steff Jerkel selbst zeigt sich betroffen: „R.I.P., du positiv Verrückte. Es war schön, dich beim 10-jährigen Jubiläum kennengelernt zu haben. Komm gut an Hasi.“

Die „Bauer sucht Frau“-Stars Iris und Uwe Abel schließen sich dem Ehepaar an. „Unser Beileid“, lautet ihre Beileidsbekundung. „Oh nein, wie schrecklich. Mein aufrichtiges Beileid und tiefstes Mitgefühl der Familie und Freunden“, schreibt „Goodbye Deutschland“-Star Deniz Gülpen betroffen. Bei diesen Kommentaren wird klar: „Hasi“ für zahlreiche Anhänger und Prominente unvergessen bleiben und in ihren Herzen weiterleben.