Große Trauer um „Goodbye Deutschland“-Star – Anke „Hasi“ Leithäuser ist tot

Am Dienstag (1. Juli) erreicht die Fans der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ eine traurige Nachricht: Anke „Hasi“ Leithäuser ist tot. Die Auswanderin ist nach schwerer Krankheit im Alter von nur 58 Jahren in Italien gestorben, heißt es in den sozialen Netzwerken.

Seit 2008 verfolgten die „Goodbye Deutschland“-Zuschauer Anke Leithäuser, die auch unter ihrem Spitznamen „Hasi“ bekannt war. Nun trauert die Fangemeinschaft um die Auswanderin, die sie mit ihrer lockeren und offenen Art so begeistert hat…

