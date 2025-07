Große Trauer in Hollywood – Schauspieler Julian McMahon ist tot

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Schauspieler Julian McMahon ist tot. Der „Charmed“-Darsteller ist im Alter von 56 Jahren gestorben, wie seine Frau in eine öffentlichen Statement bekanntgibt.

Julian McMahon war vielen aus der Kult-Serie „Charmed“ oder auch „Nip/Tuck“ bekannt. Nun ist der Serien-Liebling an Krebs gestorben. Seine Frau nimmt nun öffentlich Abschied – ihre Worte rühren dabei zu Tränen.

Julian McMahon ist tot

Hollywood verliert einen weiteren Star: Julian McMahon ist an Krebs gestorben. Seine Ehefrau Kelly McMahon bestätigt die traurige Nachricht gegenüber dem Online-Portal „Deadline“. In einem emotionalen Statement nimmt sie nun Abschied von ihrem geliebten Ehemann.

„Mit offenem Herzen möchte ich der Welt mitteilen, dass mein geliebter Ehemann Julian McMahon diese Woche friedlich gestorben ist, nachdem er tapfer versucht hatte, den Krebs zu besiegen. (…) Julian liebte das Leben. Er liebte seine Familie. Er liebte seine Freunde. Er liebte seine Arbeit und er liebte seine Fans. Sein größter Wunsch war es, so vielen Menschen wie möglich Freude zu bereiten“, so Kelly McMahon. Fans aus aller Welt teilen ebenfalls ihr Beileid.

Fans trauern um Julian McMahon

In den sozialen Netzwerken verbreitet sich die Todesmeldung am Samstagmorgen (5. Juli) in Windeseile. Auf der ganzen Welt trauern Fans um Julian McMahon. „Er war das Beste an Charmed und ich liebte ihn als Dr. Doom. Erst neulich hat er gesagt, dass er gerne wieder in Marvel springen würde, wenn die Gelegenheit kommt“, schreibt eine Instagramnutzerin beispielsweise.

Ein anderer kommentiert: „Seine komplexe Darstellung von Christian Troy war eine meiner Lieblingsfiguren aller Zeiten. Das ist so traurig. Ruhe in Frieden Julian.“