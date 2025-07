René Pascal ist tot – Essen trauert um den „Schlagergott aus dem Kohlenpott“

Tiefe Trauer in Essen! Fast jeder in der Ruhrgebietsstadt kannte seinen Namen: René Pascal. Vielen war er als der „Schlagergott aus dem Kohlenpott“ bekannt, doch nun ist der Sänger verstorben.

Gegenüber der „WAZ“ verriet ein langjähriger Vertrauter, dass Hans-Dieter Wolter, wie René Pascal mit bürgerlichem Namen heißt, am Montagmittag (7. Juli) im Alter von 85 Jahren gestorben ist. Er verbrachte das letzte Jahr in einer Essener Pflegeeinrichtung, nachdem er seine Kneipe, die „Drehscheibe“, abgegeben hatte.

Laut dem Vertrauten sei René Pascal nach dem Frühstück friedlich eingeschlafen. Die Gesundheit des 85-Jährigen baute in den vergangenen Jahren immer mehr ab. Laut dem Bericht der „WAZ“ hatte Pascal unter anderem mit Schwindelattacken und Demenz zu kämpfen. Sein fortschreitendes Alter und der schwache Gesundheitszustand zwangen ihn im letzten Jahr dazu, seine geliebte Kneipe „Drehscheibe“ nach über 30 Jahren schweren Herzens abzugeben. Seine langjährige Mitarbeiterin Tanja übernahm die beliebte Eckkneipe an der Alfredstraße 21 in Essen (hier mehr dazu). Es folgte der Umzug ins Pflegeheim, wo er nun verstarb.

René Pascal hinterlässt eine Schwester, weitere Angehörige wie eine Frau oder Kinder hatte er nicht. Dafür aber umso mehr Fans, die nun um den „Schlagergott aus dem Kohlenpott“ trauern werden. Denn diesen Namen erarbeitet er sich bereits in den Neunzigern. Unvergessen seine Auftritte in der Pro7-Sendung „TV Total“ und natürlich auch in seiner Kneipe „Drehscheibe“.

Seine Berühmtheit reichte sogar soweit aus, dass sich in ganz Deutschland Fan-Clubs bildeten, die regelmäßig nach Essen fuhren um René Pascal live in Aktion zu sehen. Seine besten Hits hat der Schlagersänger auf CDs produziert und veröffentlicht. Weitere Einzelheiten zu seinem Leben und seiner Person, liest du bei der „WAZ„.