Essener Tierschutzverein kurz vor dem Aus! „Wir brauchen eure Hilfe!“

Nicht nur das Tierheim in Essen ist für Tierbesitzer eine Anlaufstelle, wenn sie mit ihrem Vierbeiner oder gefiederten Freund nicht mehr weiter wissen. Auch die Tierschutzvereine in der Pott-Metropole setzen sich für das Wohl der Tiere ein.

Doch ein Tierschutzverein aus Essen meldet sich jetzt mit alarmierenden Worten im Netz! Und das Bild, das er skizziert, könnte düsterer kaum sein …

Essener Tierschutzverein braucht Hilfe

Dabei geht es um den ehrenamtlichen Verein Stadttauben Essen e.V. (ehemals als „Taubenhilfe Essen“ bekannt). Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, in der Revierstadt die Ausbreitung der städtischen Tauben „zum Wohle von Mensch und Tier“ zu regulieren und den Bestand zu reduzieren. Dafür haben die Ehrenamtlichen Taubenschläge eingerichtet, die sie betreuen.

Aber gerade weil der Essener Verein ehrenamtlich betrieben wird „und keinerlei Unterstützung von der Stadt erhält“, wie es nun bei Facebook heißt, werden die Gelder schnell knapp. So auch zuletzt: „Wir brauchen eure Hilfe! Leider müssen wir erneut um Futterspenden bitten. Unsere drei Stadttaubenschläge stehen kurz vor dem Aus“, lauten die alarmierenden Worte.

DAS sagt die Stadt Essen

Weiter heißt es: „Die Futterkosten können wir aktuell nicht mehr stemmen. Wenn wir die Schläge schließen müssen, wäre das eine Katastrophe – für die Tiere und für unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Tag für Tag alles geben.“ Damit solle auch weiter gewährleistet werden, dass nicht nur die Tiere, sondern auch die Stadt Essen „vor unkontrollierter Vermehrung und Leid“ bewahrt wird. Doch was sagt man hier zur Arbeit und Lage des Vereins?

DER WESTEN hat bei der Stadt nachgehakt und eine deutliche Antwort erhalten. „Im Gegensatz zur Unterbringung und Betreuung der Fund- und Verwahrtiere im Albert-Schweitzer-Tierheim ist die Betreuung der Stadttauben keine gesetzliche Pflichtaufgabe und wird in der Regel durch Taubenvereine oder Privatpersonen übernommen“, so ein Stadt-Sprecher.

Doch macht die Stadt Essen durchaus ein Interesse an der „Bestandskontrolle und Betreuung der Stadttauben“ klar. So sollen bereits erste Gespräche mit den beiden großen Taubenvereinen der Pott-Stadt stattgefunden haben. „Hierbei wurde eine finanzielle Unterstützung in Form eines Futtermittelzuschusses in Aussicht gestellt, der sich nach der Anzahl der Tauben pro Schlag bemisst. Die dafür als Zuwendungsgrundlage benötigte Kooperationsvereinbarung wird derzeit erstellt.“

Inzwischen soll sich die Lage beim Stadttauben Essen e.V. aber zumindest etwas entschärft haben. „Dank eurer Hilfe können wir unsere Tauben in den Taubenschlägen in den nächsten Wochen gut versorgen. (…) Danke, dass ihr ein Herz für Tauben habt!“, heißt es hier am frühen Montagmorgen (23. Juni).