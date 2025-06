Zwei der besten Restaurants NRWs sind in Essen & Dortmund – SIE musst du kennen

Während Spitzenrestaurants in Deutschland mit Michelin-Sternen glänzen, bleibt Nordrhein-Westfalen hinter den Erwartungen zurück. Hier stehen vier neue Sterne-Träger gleich zehn Ab- oder Aussteigern gegenüber. Die Entwicklung zeigt, dass die Sterne-Küche in NRW vor Herausforderungen steht und nicht mit dem bundesweiten Aufschwung mithalten kann.

NRW erlebt einen Sterne-Rückgang: Während deutschlandweit mehr Gourmet-Restaurants ausgezeichnet werden, verliert unser Bundesland an Boden. Laut dem neuen „Guide Michelin“ sank die Zahl der Restaurants mit einem oder zwei Sternen von 52 auf 46. Zehn Restaurants verloren ihre Auszeichnung, nur vier neue kamen hinzu. Der Abwärtstrend setzt sich fort.

Weniger Sterne-Restaurants in NRW

Von einer strengeren Bewertung in NRW kann laut Alexandra Beck-Berge, Sprecherin des „Guide Michelin“, keine Rede sein. Sie betont: „Unsere Inspektorinnen und Inspektoren testen weltweit nach den gleichen Standards. Es gibt auch keine, die ausschließlich in NRW tätig sind.“ Die Kriterien bleiben also unverändert.

Auch interessant: Essen: Jetzt wird es teuer – neue Steuer ab dem 1. August fällig

An der Spitze zeigte sich hingegen Kontinuität: Die Restaurants „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, „Ox & Klee“ in Köln und „Coeur D’Artichaut“ in Münster verteidigten ihre zwei Sterne. Ein Drei-Sterne-Restaurant gibt es in NRW seit 2022 allerdings nicht mehr. Das „Vendôme“ verlor damals seinen lang geführten dritten Stern.

Hier solltest du unbedingt Essen gehen

NRW konnte aber auch einige neue Erfolge feiern, die du unbedingt austesten solltest! 43 Restaurants erhielten einen Michelin-Stern, darunter vier neue oder rückkehrende: „Chefs Atelier“ in Essen, „Schwarzgold“ in Dortmund, „La Vie“ und der „Setzkasten“ in Düsseldorf. Köln und Düsseldorf bleiben Spitzenreiter mit je neun ausgezeichneten Restaurants, Essen folgt mit drei.

+++NRW: Gruselfund im Garten – Anwohner entdeckt menschlichen Schädel+++

Gleich zehn Restaurants in NRW mussten ihren Stern abgeben. Darunter sind das „Jan Diekjobst“ in Detmold, „Grammons“ in Dortmund sowie „Le Flair“ und „Pink Pepper“ in Düsseldorf. Schließungen wie beim „Astrein“ und „Bembergs Häuschen“ trugen zum Rückgang bei. Auch interne Veränderungen wie ein Umzug des „Neobiota“ innerhalb Kölns spielten eine Rolle.

Mehr News:

Das sind die Ergebnisse der TV-Köche

Prominente TV-Köche hatten gemischte Erfolge. Björn Freitag („Goldener Anker“) und Frank Rosin („Rosin“) behielten ihre Sterne. Nelson Müller hingegen verlor die Auszeichnung für sein Restaurant „Schote“, das von Essen nach Bergisch Gladbach umzog. Damit büßt er vorerst seinen Platz in der Sterne-Welt ein.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.