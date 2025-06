NRW: Gruselfund im Garten – Anwohner entdeckt menschlichen Schädel

Dass Gartenarbeiten den meisten Menschen wenig Freude bereiten, ist kein Geheimnis. Was jedoch keiner erwartet, ist ein Horror-Fund, wie ein Mann aus NRW ihn nun gemacht hat. Als der Privatmann in seinem Garten arbeitete, machte er plötzlich eine unheimliche Entdeckung, die ihm wohl noch lange im Gedächtnis bleiben wird.

Ein Mann aus Bad Driburg in NRW machte einen gruseligen Fund in seinem Garten: Bei Gartenarbeiten kam auf einmal ein Schädel zutage. Umgehend meldete der Mann den mutmaßlich menschlichen Schädel der Polizei.

NRW: Mann findet menschlichen Schädel

Bereits am Freitag (13. Juni) machte der Mann aus Bad Driburg in NRW die gruselige Entdeckung. Am Nachmittag entdeckte er gegen 15 Uhr einen Schädel, als er im Garten arbeitete, wie „Radio Hochstift“ berichtet. Der Mann informierte die Polizei, die die Staatsanwaltschaft dazuschaltete. Der gefundene Schädel soll „nicht wirklich tief unter der Oberfläche im Boden“ gelegen haben.

Die alarmierte Polizei sowie die Staatsanwaltschaft wollen den gefundenen Schädel nun für weitere Untersuchungen an das Landeskriminalamt oder die Münsteraner Rechtsmedizin verschicken. Mutmaßlich soll es sich um einen menschlichen Schädel handeln.

Polizei untersucht Fundstelle

Dem Bericht zufolge soll die Fundstelle in dem Garten des Mannes am Rand der Bad Driburger Kernstadt in NRW bereits von der Polizei untersucht worden sein. Auch die direkte Umgebung wurde von den Beamten unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung stehen allerdings noch aus.

Davon, dass der Fund des Schädels in Zusammenhang zu einem Gewaltverbrechen oder einem Vermisstenfall aus der jüngsten Vergangenheit steht, gehen die Beamten derzeit nicht aus. Erst vor kurzem fanden Spaziergänger in NRW einen anderen menschlichen Schädel, der die Lösung zu einem Rätsel klären könnte…