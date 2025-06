Spaziergänger finden menschlichen Schädel in NRW – zwei Jahre altes Rätsel damit geklärt?

In NRW gibt es zahlreiche Orte, an denen sich ein Spaziergang anbietet. Sei es in Naturschutzgebieten, in Wäldern, Parks oder an Seen, Flüssen oder Bächen. Auf viele wirkt der Spaziergang entspannend.

Doch was ist, wenn du bei deinem Spaziergang in NRW plötzlich einen menschlichen Schädel entdeckst? Genau das ist Passanten vor knapp zwei Wochen an der Horne auf Höhe der Kamener Straße in Werne passiert, wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten.

Spaziergänger finden menschlichen Schädel in NRW

Den Fund habe ein Pressesprecher der Kreispolizeibehörde in Unna der Zeitung auf Anfrage bestätigt. Daraufhin soll die Suche nach Ingo H. am Mittwoch (11. Juni) wieder aufgenommen worden sein. Wie die Polizei berichtet, wurden dabei weitere menschliche Skelettteile aufgefunden.

+++ Auch interessant: NRW: Tierheim-Hund hat keinen Bock auf Menschen – was dann im Zwinger passiert, rührt zu Tränen +++

Der damals 53-jährige Mann, nachdem jetzt wieder gesucht wird, soll nach Angaben der Zeitung bei einem Spaziergang mit seiner Enkelin am 10. März 2023 in den Bach gestürzt sein. Gefunden wurde er bis jetzt allerdings nicht. Doch ist das Rätsel nach knapp zwei Jahren geklärt?

+++ Passend dazu: Mann stirbt bei schrecklichem Unfall im Ruhrgebiet – Polizei hat schweren Verdacht +++

Zwei Jahre altes Rätsel damit geklärt?

Ob es sich bei dem menschlichen Schädel aus NRW um den von Kopf Ingo H. handelt oder nicht, ist noch nicht bekannt. Der gefundene Schädel wurde zwar untersucht, ein DNA-Abgleich steht jedoch noch aus, wie der Pressesprecher erklärte.

Hier mehr lesen:

Daher könne bislang nicht bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um den Schädel von Ingo H. handelt. Die Ermittlungen über die menschlichen Überreste laufen aktuell noch. Mit einem Ergebnis sei voraussichtlich in den kommenden Wochen zu rechnen, wie die Polizei berichtet. Das Rätsel in Werne ist bislang also noch nicht gelöst.