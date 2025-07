Experte schreibt Hitze-Wetter in NRW ab – „Sommer geht baden“

Diese Tage sind einfach nur bitter für jeden Sonnanbeter! Wer heiße Temperaturen herbeisehnt, der muss sich aktuell mächtig in Geduld üben – und Besserung ist nicht in Sicht beim Wetter in NRW…

Schlechte Prognosen für das Wetter in NRW! Schon seit einigen Tagen trüben unter anderem Wolken und Regenschauer das Sommerfeeling. Und Diplom-Meteorologe Dominik Jung weiß: Die Lage wird nicht wirklich besser!

Wetter in NRW bleibt kühl

Sommer-Freunde müssen jetzt gaaanz tief durchatmen – und vielleicht schon mal einen Blick auf warme Reiseziele werfen. Denn wirklich heiß wird es bei uns in Deutschland erst mal nicht. Da bleibt für alle, welche das Sommer-Wetter lieben, eben nur eine Wahl: Die Flucht in den Süden!

+++Spaziergänger finden menschlichen Schädel – zwei Jahre später kommt alles ans Licht+++

„Hat irgendjemand Urlaub geplant in den kommenden sieben Tagen, irgendwie Richtung Alpenrand? Da kann man nur sagen: Besser mal den Regenschirm und die Regensachen einpacken, denn es wird eine sehr nasse Angelegenheit werden“, weiß Jung.

Mehr aus NRW: 12-jährige Luise aus Freudenberg (NRW) von zwei Mädchen erstochen – vor Gericht kommen erschreckende Details ans Licht

HIER schlägt die Hitze jetzt richtig rein

Besonders nass wird es vor allem im Süden von Deutschland. Aber auch im Westen solltest du besser einen Regenschirm in den nächsten Tagen mit dir führen. „Aber das ist noch nicht alles. Zum Montag wird es dann überall noch einmal deutlich kühler“, betont der Wetter-Experte in einem Video auf dem Youtube-Kanal von „wetter.net“.

„Wahrscheinlich bleibt das unterkühlte Wetter, je nach Wetter-Modell, mindestens bis Anfang August erhalten“, so die bitteren Nachrichten. Insgesamt habe es in Juli bisher mehr geregnet, als sonst üblich um diese Jahreszeit. „Die große Hitze ist erstmal weit weg von uns.“ Anders sieht es im Süden von Europa aus – da schlägt die Hitze aktuell richtig rein!

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Wetter in NRW: Experte mit bösen Aussichten

Doch für Deutschland hat Jung wenig Hoffnung: „Eigentlich ist es überall nass. Da ist nichts zu holen in Sachen Sommer-Wetter […] der Sommer geht nächste Woche buchstäblich noch ein bisschen mehr baden.“