Spaziergänger finden menschlichen Schädel – zwei Jahre später kommt alles ans Licht

Im Bereich Horne in Werne (NRW), haben Passanten am 29. Mai einen menschlichen Schädel entdeckt. Daraufhin wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Es konnten weitere menschliche Skelettteile aufgefunden werden, informiert die Polizei Unna in einer Pressemitteilung.

„Die Ermittlungen zur Identität der verstorbenen Person dauern an. Eine abschließende Identifizierung steht derzeit noch aus“, hieß es (>>> hier mehr Details dazu lesen). Jetzt gibt es endlich neue Erkenntnisse, die einen Vermisstenfall in NRW aufklären.

Schädel-Fund in NRW klärt Vermisstenfall auf

Schon vor zwei Jahren, nämlich am Abend des 10. März 2023 war es in Werne zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein 59-jähriger Mann war gegen 22.30 Uhr bei einem Spaziergang in die Horne gestürzt, einen kleinen Fluss, der zu diesem Zeitpunkt durch starken Regen Hochwasser führte.

+++ Auch interessant: 12-jährige Luise aus Freudenberg (NRW) von zwei Mädchen erstochen – vor Gericht kommen erschreckende Details ans Licht +++

Trotz umfangreicher und monatelanger Suche blieb der Mann in NRW zunächst verschwunden. Mittlerweile steht allerdings fest: Bei dem Fund der menschlichen Überreste handelt es sich um den 59-jährigen Mann. Laut Polizei gibt es bei dem Unfall keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

+++ Weitere News: NRW-Tierheim rührt nach Todes-Drama zu Tränen: „Wollten nicht mehr von ihrer Seite weichen“ +++

Polizei bedankt sich bei allen Helfern

„Die Polizei dankt allen Einsatzkräften, die an der Suche beteiligt waren, sowie der Öffentlichkeit für ihr Verständnis“, heißt es in der Pressemitteilung vom 24. Juli. Nach den Ermittlungen der Polizei herrscht also endgültig traurige Gewissheit in NRW.

Hier mehr lesen:

Freunde, Familie und Bekannte haben nun – zwei Jahre später – endlich eine Antwort auf die Frage, was mit dem 59-Jährigen in NRW passiert ist.