Mann stirbt bei schrecklichem Unfall im Ruhrgebiet – Polizei hat schweren Verdacht

Tödlicher Unfall in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. Juni) im Ruhrgebiet. Nach Angaben der Polizei Recklinghausen sind zwei Autos gegen 2.10 Uhr von einem Kreisverkehr (Hochfeld/Suderwichstraße/Esseler Straße/Sachsenstraße) in Recklinghausen abgekommen und in ein Wohnhaus gekracht.

Am Unglücksort sollten Rettungskräfte zunächst auf fünf Unfallopfer mit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen treffen. Für einen Mann sollte jede Hilfe zu spät kommen. Später stieß die Polizei noch auf weitere Verletzte. Die Polizei Recklinghausen geht davon aus, dass die Männer aus den Unfallfahrzeugen zuvor in eine Straftat an anderer Stelle im Ruhrgebiet verwickelt gewesen sein könnten.

Tödlicher Unfall nach Einbruch im Ruhrgebiet

Im Gespräch mit DER WESTEN teilte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen mit, dass es kurz vor dem Unfall in Recklinghausen zu einem Einbruch in ein Ladenlokal in Datteln gekommen war.

Die Polizei Recklinghausen ermittelt nach einem tödlichen Unfall im Ruhrgebiet. Foto: Feuerwehr Recklinghausen

Die zeitliche Abfolge sowie weitergehende Hinweise lassen nach Angaben des Polizeisprechers keinen Zweifel daran, dass die Insassen des Fahrzeugs in den Einbruch in der Ruhrgebietsstadt verwickelt gewesen sein könnte.

Wie es zu dem Unfall kam, ist allerdings völlig unklar. Auf Nachfrage von DER WESTEN betonte der Polizeisprecher, dass die beiden Autos zum Unfallzeitpunkt nicht von der Polizei verfolgt wurden.

Die Unfallautos wurden bei dem Unglück im Ruhrgebiet massiv beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Marc Gruber

Zeuge meldet weitere Verletzt

Kurz nach dem Unfall meldeten Zeugen zwei weitere Männer mit schweren Verletzungen in der Nähe der Unglücksstelle. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide in einem der beiden Unfallfahrzeuge gesessen haben könnten.

Die beiden Autos selbst sind nach ersten Erkenntnissen gestohlen worden und wurden nun beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zu dem Zusammenhang mit dem Einbruch im Ruhrgebiet dauern an.