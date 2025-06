Hochzeitskorso in NRW eskaliert – VW-Fahrer spielt mit zahlreichen Leben

Dramatische Szenen bei einem Hochzeitskorso in NRW. Ein Autofahrer entging dabei am Sonntagnachmittag (8. Juni) nur knapp einer Katastrophe.

Während die Polizei NRW Verantwortlichen aus dem Verkehr ziehen konnte, sind die Ermittler fieberhaft auf der Suche nach dem Geschädigten. Der konnte sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen, als ihm der Hochzeitskorso entgegenkam.

Gefährliches Manöver bei Hochzeitskorso in NRW

Was hätte bei diesem Fahrmanöver alles passieren können? Nach Angaben von Zeugen soll ein junges Mitglied (22) des Hochzeitskorsos gegen 16 Uhr auf der Burscheider Straße in Leverkusen-Opladen versucht haben, mehrere Autos in einer Kurve zu überholen!

Dabei soll der Mann mit seinem VW Golf über die durchgezogene Linie in den Gegenverkehr gesteuert sein. Der Fahrer eines entgegenkommenden Fahrzeugs habe eine Kollision nur durch eine geistesgegenwärtige Reaktion verhindern können. Zeugen zufolge soll er im letzten Augenblick auf den Seitenstreifen ausgewichen sein, wodurch wohl ein verheerendes Unglück verhindert werden konnte.

Polizei sucht Betroffenen

Jetzt sucht die Polizei Köln nach dem betroffenen Autofahrer. Auch mögliche weitere Zeugen des gefährlichen Manövers während des Hochzeitskorsos in NRW sollen sich bei der Polizei Köln melden unter der Nummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Grundsätzlich sind Hochzeitskorsos laut Straßenverkehrsautos erlaubt. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. So dürfen etwas Kennzeichen, Lichter und die Sicht nicht durch festlichen Schmuck verdeckt sein.

Was viele nicht wissen: das traditionelle Hupkonzert ist genauso verboten wie weiterer „unnötiger Lärm“, etwa durch Blechdosen am Heck. In solchen Fällen müssen Teilnehmer mit Bußgeldern von fünf bis zehn Euro rechnen. Richtig teuer wird es für die, die ihren Autoschmuck nicht ausreichend sichern (35 Euro) und dabei auch noch andere Verkehrsteilnehmer gefährden (65 Euro) oder gar einen Unfall verursachen (75 Euro).

Außerdem dürfen Hochzeitskorsos nicht als geschlossener Verband auftreten und dabei etwa im Block über rote Ampeln Fahren. Denn solche Fahrten müssen genehmigt werden. Bei Verstoß droht auch hier ein empfindliches Bußgeld von mindestens 118,50 Euro pro überfahrene rote Ampel. Im Falle des Hochzeitskorsos in Leverkusen musste der 22-Jährige seinen Führerschein abgeben und sich auf ein Verfahren wegen eines Gefährdungsdelikts im Straßenverkehr einstellen.