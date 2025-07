US-Hollywoodstar Michael Madsen ist tot – er wurde 67 Jahre alt

Michael Madsen, der US-amerikanische Schauspieler und Hollywoodstar, wurde am Donnerstagmorgen (3. Juli 2025) leblos in seinem Anwesen in Malibu, Kalifornien, aufgefunden.

Wie die Website „TMZ“ berichtet, erklärten ihn die Rettungskräfte um 8.25 Uhr für tot.

Sein Manager Ron Smith bestätigte gegenüber „NBC“, dass Michael Madsen an einem Herzstillstand verstorben sei. Der Schauspieler wurde 67 Jahre alt.

Michael Madsen: Ruhmreiche Karriere

Im Laufe seiner rund 40-jährigen Karriere stand Michael Madsen in über 300 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

In den 1990er Jahren feierte der fünffache Vater vor allem durch seine enge Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino große Erfolge. Als Mr. Blonde in „Reservoir Dogs“ wurde er berühmt.

Später hielt er die Filmfans mit seinen Auftritten als abgehalfterter Auftragskiller in „Kill Bill“ und als Bob Hartigan in „Sin City“ in Atem. Zu seinen weiteren bedeutenden Rollen zählten unter anderem der Horrorfilm „Species“ (1995) sowie der Gangsterfilm „Donnie Brasco“ (1997).

Sein Management bezeichnet den gebürtigen Chicagoer als „einen von Hollywoods ikonischsten Schauspielern“.

