Diogo Jota ist tot! Liverpool-Star verunglückt bei schwerem Autounfall

Schreckliche Nachrichten aus Spanien! Liverpool-Star Diogo Jota ist laut übereinstimmenden Medienberichten bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen.

Gemeinsam mit seinem Bruder Andre ist der Portugiese, der noch vor wenigen Wochen mit der Nationalmannschaft die UEFA Nations League gewinnen konnte, am Donnerstagmorgen (03. Juli) verunglückt. Die Fußballwelt steht unter Schock.

Diogo Jota bei Autounfall verstorben

Inmitten der Sommerpause erschüttert eine schreckliche Nachricht den FC Liverpool und den portugiesischen Fußball. Jota ist im Alter von 28 Jahren nach einem Autounfall verstorben. Der Unfall ereignete sich in der spanischen Provinz Sanabria.

Nach Angaben des Provinzialrats von Zamora kam der Wagen von der Straße ab und fing Feuer. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod von Jota und seinem Bruder feststellen. Dieser spielte für den portugiesischen Zweitligisten Penafiel.

Laut der Nachrichtenseite „Zamora News“ sei der Notruf in der Polizeizentrale um 0.40 Uhr eingegangen. Der Unfall ereignete sich also in den frühen Morgenstunden. Erst vor zwei Wochen hatten Jota und seine Frau Rute Cardoso geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Jota holte große Titel mit dem FC Liverpool

In der vergangenen Saison hatte Jota mit dem FC Liverpool die englische Meisterschaft gewonnen. Jürgen Klopp holte den Offensivspieler 2020 zu den Red. Dazu holte er gleich zweimal die Nations League, den FA-Cup sowie zweimal den englischen League-Cup. Er zählte zu den großen Stars bei den Portugiesen.

Jota befand sich nach der vergangenen Saison im Sommerurlaub, in wenigen Wochen wäre er in die Saisonvorbereitung gestartet. Der FC Liverpool, der portugiesische Fußball und die gesamte Fußballwelt stehen unter Schock.