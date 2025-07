Mindestens 24 Tote nach Überschwemmungen in den USA – zahlreiche Kinder werden vermisst

In den USA hat ungewöhnlich heftiger Regen in Texas zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Autos wurden mitgerissen, Häuser standen unter Wasser, und mehrere Regionen riefen den Katastrophenfall aus. Besonders betroffen ist der Guadalupe River, wo eine plötzliche Flutwelle immensen Schaden anrichtete. Einsatzkräfte suchen weiterhin nach Vermissten, darunter zahlreiche Kinder.

Der Süden der USA erlebt gerade schwere humanitäre Herausforderungen: Evakuierungen, Rettungsaktionen und die bange Suche nach Angehörigen bestimmen die Lage. Besonders tragisch ist die Situation in einem christlichen Sommercamp, wo mehr als 20 Mädchen vermisst werden. Hoffnung und Gebete begleiten die Suchtrupps, während die Behörden weiterhin gegen die desaströsen Folgen ankämpfen.

Tragische Überschwemmungen in Texas, USA

In Texas starben bei Überschwemmungen mindestens 24 Menschen. Gleichzeitig werden mehrere Kinder aus einem christlichen Sommercamp vermisst. Starke Regenfälle verschlimmerten die Lage weiter. Menschen, die in Bäumen oder Fahrzeugen Schutz gesucht hatten, wurden zum Teil bereits von Rettungskräften geborgen. Doch viele werden weiterhin verzweifelt gesucht.

Der Gouverneur von Texas rief den Katastrophenfall aus und mobilisierte zusätzliche Ressourcen. Über 230 Menschen konnten bislang gerettet werden. Greg Abbott versicherte: „Wir werden nicht aufhören, bis wir alle gefunden haben.“ Insbesondere das Schicksal der vermissten Kinder bleibt ungewiss. Eltern und Helfer bangen bei widrigen Umständen um jedes einzelne Leben.

Sommercamp in den USA besonders betroffen

Von den vermissten 20 Kindern gehören alle zu einem christlichen Sommercamp, das über 750 Mädchen beherbergt. Der Vize-Gouverneur hofft, sie könnten in Bäume geklettert sein, um der Flut zu entkommen. Strom und Internet sind in der Region ausgefallen, was die Lage zusätzlich erschwert. Für viele Familien ist die Situation unerträglich.

Behörden berichten, dass das Camp im stark betroffenen Kerr County liegt, einer beliebten Region für Sommeraufenthalte. Besonders tragisch trifft die Katastrophe die USA im verlängerten Wochenende des Unabhängigkeitstags. Notunterkünfte wurden eingerichtet, während die Suche unter Hochdruck weiterläuft.

Ufer des Guadalupe River überflutet

Vor allem am Guadalupe River waren die Schäden verheerend. Innerhalb von 45 Minuten regnete es dort ungewöhnlich stark. Fernseh-Sender zeigten Bilder von entwurzelten Bäumen, untergegangenen Autos und Häusern, die stark beschädigt waren. Die US-Küstenwache und Helikopter unterstützen die Rettungsaktionen. „Betet für Texas“, forderte Heimatschutzministerin Kristi Noem.

Die Gegend ist eigentlich an Hochwasser gewöhnt, jedoch war die Wucht dieser Sturzflut ungewöhnlich groß. Fast 500 Kräfte suchen derzeit nach Überlebenden. Neun Rettungsteams sind im Dauereinsatz, um vor allem betroffene Kinder und Erwachsene von Bäumen zu retten. Weitere schwere Regenfälle, die erwartet werden, setzten jedoch die Hoffnung zurück. (mit dpa)

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.