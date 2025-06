Hitze-Welle endet grausam! Vater vergisst Sohn (2) im Auto – tot

Todes-Drama in Istres (Frankreich)! Eigentlich hatte ein Vater am Donnerstagmorgen (27. Juni) seinen zweijährigen Sohn im Kindergarten absetzen wollen. Doch er vergaß den Jungen im Auto und parkte es an seinem Arbeitsplatz.

Erst am Nachmittag, als ihn seine Frau anrief, weil das Kind nie im Kindergarten angekommen war, realisierte er seinen Fehler – doch da war es schon längst zu spät! Als er gegen 16 Uhr zum Auto eilte, fand der sein Kind nur noch leblos vor. Alle Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Todes-Drama in Frankreich

Die Rettungskräfte konnten nur den Tod des Jungen feststellen. Die Obduktion, die bereits am Donnerstagnachmittag durchgeführt wurde, ergab, dass der Zweijährige an den Folgen der Hitze verstarb. „Das Kind starb, nachdem es im Auto der Sonne und Hitze ausgesetzt war“, so die Staatsanwaltschaft gegenüber AFP. In der südfranzösischen Region lagen die Spitzentemperaturen am Donnerstag bei fast 40 Grad im Schatten.

Immer wieder warnen Experten davor, Kinder und Tiere – und sei es auch nur für einen kurzen Moment – in Fahrzeugen zurückzulassen. Denn bei heißen Außentemperaturen staut sich die Hitze im Wageninneren noch extremer. Binnen 30 Minuten kann sich ein Auto laut Recherchen dieser Redaktion bei etwa 36 Grad Außentemperatur auf über 50 Grad aufheizen, innerhalb einer Stunde sogar auf über 62 Grad. Gerade für Kinder können diese Temperaturen zur Lebensgefahr werden – wie sich nun auf grausame Weise im Fall aus Frankreich zeigt!

Vater wird festgenommen

Der Vater aus Istres in Frankreich wurde laut der Staatsanwaltschaft kurz nach dem Unglück am Donnerstag festgenommen. Er muss sich nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Auch in Spanien werden Urlauber und Anwohner jetzt zur Vorsicht ermahnt. Denn die Hitze-Welle soll hier am Samstag (28. Juni) wieder ihren Höhepunkt erreichen und die Temperaturen auf Werte jenseits der 40-Grad-Marke hochkatapultieren. Mehr dazu erfährst du hier >>>. (mit dpa, AFP)

